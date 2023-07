Distrito escolar de Broward analisa aumentar salário dos professores para US$ 100.000 anual

O distrito escolar das escolas públicas do condado de Broward considera aumentar o salário dos professores para US$ 100.000 anual até 2025. A proposta está em discussão e votação pelo Conselho.



No momento, a remuneração média total dos professores em Broward é de US$ 78.000. Aumentar para US$ 100.000 faria das Escolas Públicas do Condado de Broward a líder em remuneração de professores em todo o sudeste dos Estados Unidos, disse o membro do conselho, Dr. Allen Zeman.



“As Escolas Públicas do Condado de Broward são alérgicas a mudanças, nossos orçamentos são fotocópias do que tínhamos no ano passado”, disse Zeman ao Dr. Peter Licata, empossado recentemente como o novo superintendente do distrito escolar.



Zeman quer que o distrito prepare dois orçamentos, um que está sendo finalizado e outro que reflita sua proposta de aumento salarial, e então deixe o conselho votar em qual deles prefere.



Caso sejam aprovados, os aumentos na remuneração total para professores e diretores, ou seja, salário e benefícios, totalizam mais de US$ 100.000 para professores e US$ 150.000 para diretores até 2025.



Para Zeman, maiores receitas de impostos sobre a propriedade, mais dinheiro do estado, mais dinheiro do referendo, equivalem a financiamento suficiente para pagar os aumentos sem nenhum truque orçamentário.



Embora todos os membros do conselho e o superintendente apoiem o pagamento de professores e diretores, mas há preocupações sobre o impacto orçamentário de longo prazo.



O superintendente afirmou seu apoio à proposta, mas sugeriu que adotá-la durante este ciclo orçamentário pode ser uma imprudência fiscal. A diretoria concordou com o superintendente, votando para adiar o assunto para a próxima semana.



Fonte: NBC Miami.