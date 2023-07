Flórida tem a inflação mais alta dos EUA; Miami e Fort Lauderdale lideram no estado

Onde a inflação está prejudicando mais os americanos? Atualmente a Flórida tem a inflação mais alta dos Estados Unidos. Nacionalmente, as áreas ao redor de Tampa Bay, Miami, San Diego e Denver são onde a população mais sente a alta dos preços, segundo o Bureau of Labor Statistics.

As pessoas que vivem nessas regiões metropolitanas de rápido crescimento enfrentam a inflação mais alta do país, mostram dados do governo, impulsionados pelo aumento dos aluguéis e pelos altos preços das casas.



As grandes cidades da Flórida são pontos quentes específicos. O clima quente do Sunshine State e os baixos impostos estão atraindo muitas pessoas de todo o país, forçando o aumento dos aluguéis e dos preços das casas.



No ano passado, o U.S. Census Bureau declarou a Flórida como o “estado que mais cresce” pela primeira vez desde 1957, depois de toda a imigração que o estado experimentou nos últimos anos. Entre 2021 e 2022, a população da Flórida aumentou 1,9%, para 22.244.823.

Em Miami, o custo da moradia subiu 14% no ano passado, de acordo com o índice de preços ao consumidor. Tampa também mostrou um aumento igualmente acentuado. O custo dos alimentos e outros itens básicos também é mais alto por causa do quão lotadas essas áreas se tornaram.

Como resultado, a taxa de inflação na região de Tampa Bay foi a mais alta do país. Os preços subiram cerca de 7,3% de junho de 2022 a junho de 2023, bem acima da taxa de 3% para o país como um todo. Miami não ficou muito atrás com uma taxa de inflação de 6,9%.



Com mais de 2,5 milhões de residentes, a área de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach vive com uma taxa de inflação de 9% nos 12 meses encerrados em abril. Tampa-St Petersburg-Clearwater teve um IPC de 7,3% no ano encerrado em maio.

O custo dos alimentos é outro fator de inflação em algumas localidades. Os residentes em San Diego e arredores, por exemplo, experimentaram alguns dos maiores aumentos nos preços dos alimentos. O mesmo vale para Denver.

O extremo oeste como um todo geralmente sofre com a inflação mais alta. Outros hotspots incluem Phoenix e Seattle.







Por outro lado, estão as áreas metropolitanas de Minneapolis, Houston, Havaí e Alasca. Esses estados têm inflação relativamente baixa, principalmente porque os custos de moradia não subiram tanto.



A inflação pode até estar caindo no Alasca devido aos preços baratos da energia, com base nos dados do índice de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho dos EUA. O Alasca normalmente tem preços de energia mais baixos do que o resto do país, pois é um grande fornecedor.