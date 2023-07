Projetos do governo na Flórida são impactados pelo aumento dos custos de construção

Os projetos do governo local na Flórida – que vão desde a expansão de um terminal de aeroporto até a construção de estradas e oleodutos – estão sentindo os impactos do aumento dos custos. Alguns estão mesmo enfrentando atrasos significativos.

No condado de Palm Beach, por exemplo, problemas na cadeia de suprimentos, altos custos trabalhistas e inflação criaram confusão com mais de meio bilhão de dólares em projetos de construção do condado, forçando atrasos de até um ano.



Um dos maiores impactos está no Aeroporto Internacional de Palm Beach, onde o Concourse B está sendo ampliado para garantir que haja capacidade suficiente para acomodar confortavelmente os passageiros, já que a demanda continua aumentando. Mais áreas de estar, banheiros, pontes de embarque de passageiros e espaços de concessão estão planejados. Funcionários do aeroporto dizem que não podem fornecer uma data de conclusão firme devido a problemas na cadeia de suprimentos e custos crescentes.



Um dos exemplos mais gritantes envolveu um projeto elétrico. Inicialmente, os funcionários do aeroporto esperavam ter peças dentro de 18 semanas, mas problemas na cadeia de suprimentos forçaram um atraso de 77 semanas, adiando a data de conclusão para pelo menos fevereiro de 2026.



Outros projetos do Condado de Palm Beach que estão lidando com atrasos incluem:



O supervisor das instalações eleitorais em West Palm Beach. Sua contingência de construção de $ 1,3 milhão foi esgotada.



Uma unidade da Marinha do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach. Os custos aumentaram 35%, de US$ 14,1 milhões em novembro de 2021 para US$ 18,9 milhões.



Construção de oleoduto para o Departamento de Serviços de Água do condado. O lance foi mais de 50% maior do que o lance anterior de 2019.



No Condado de Collier, a Divisão de Serviços de Aquisição relata que viu menos licitações enviadas para projetos do condado. Ele atribui o declínio a muitos fatores, incluindo escassez de trabalhadores, atrasos na cadeia de suprimentos e um número limitado de subcontratados para concluir os trabalhos.



Ao norte, o Condado de Lee está enfrentando aumentos significativos de custos para projetos críticos de transporte.

Em um workshop em abril, os comissários do condado descobriram que o custo total de 13 de seus projetos prioritários saltou quase 30% – ou cerca de US$ 308 milhões – para mais de US$ 1,4 bilhão.



O Condado de Brevard está construindo um novo Centro de Operações de Emergência em um local em Rockledge para substituir uma instalação antiga e subdimensionada nas proximidades. O preço do projeto mais que dobrou, de US$ 15,46 milhões estimados em 2021 para os atuais US$ 31,62 milhões. O dinheiro do Federal American Rescue Plan Act, bem como uma série de subsídios estaduais, estão ajudando a pagar pelo projeto, com conclusão prevista para a temporada de furacões de 2024.



As tendências de custo de construção serão um grande desafio para Port Canaveral, já que tem planos para cerca de US$ 456,36 milhões em projetos de capital nos próximos cinco anos, incluindo um novo terminal de cruzeiros/parque de estacionamento, um estacionamento independente e um novo terminal de carga atracar.



Fonte: Tallahassee Democrat.