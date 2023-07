Conselho de Educação da Flórida aprova novos padrões de história afro-americana

O Conselho de Educação da Flórida aprovou um novo conjunto de padrões de como a história negra deve ser ensinada nas escolas públicas do estado, provocando críticas de defensores da educação e dos direitos civis que disseram que os alunos deveriam aprender a “verdade total” da história americana.



O currículo foi aprovado na reunião do conselho na quarta-feira, 19, em Orlando.



É o mais recente desenvolvimento no debate em andamento no estado sobre a história afro-americana, incluindo a rejeição do departamento de educação de uma versão piloto preliminar de um curso de estudos afro-americanos de colocação avançada para alunos do ensino médio, que alegou não ter valor educacional.



Os novos padrões vêm depois que o estado aprovou uma nova legislação sob o governador Ron DeSantis que proíbe a instrução nas escolas que sugere que alguém é privilegiado ou oprimido com base em sua raça ou cor de pele. DeSantis usou sua luta contra o “wokeness” para aumentar seu perfil nacional em meio a uma discussão nacional sobre como o racismo e a história devem ser ensinados nas escolas.



Segundo os novos padrões, a instrução para alunos do ensino médio deve incluir “como os escravos desenvolveram habilidades que, em alguns casos, poderiam ser aplicadas para seu benefício pessoal”, disse um documento listando os padrões e publicado no site do Departamento de Educação da Flórida.



Em um dos exemplos citados, quando os alunos do ensino médio aprendem sobre eventos como o massacre de Ocoee em 1920, as novas regras exigem que a instrução inclua “atos de violência perpetrados contra e por afro-americanos”. O massacre é considerado a violência mais mortal do dia da eleição na história dos Estados Unidos e, de acordo com várias histórias do incidente, começou quando Moses Norman, um proeminente proprietário de terras negro na comunidade de Ocoee, Flórida, tentou votar e foi rejeitado por funcionários brancos.



A Florida Education Association, um sindicato estadual de professores, chamou os novos padrões de um desserviço aos alunos e “um grande retrocesso para um estado que exige o ensino de história afro-americana desde 1994”.



“Nossos filhos merecem nada menos que a verdade, a justiça e a equidade pelos quais nossos ancestrais derramaram sangue, suor e lágrimas”, disse Derrick Johnson, presidente e CEO da National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), em um comunicado condenando os novos padrões. “É imperativo que entendamos que os horrores da escravidão e de Jim Crow foram uma violação dos direitos humanos e representam o período mais sombrio da história americana.”



Com informações da CNN.

Today, the State Board of Education approved three rules to let kids be kids, let parents parent and let teachers teach.



Read more here: https://t.co/0xWrV2qQN1. — Florida Department of Education (@EducationFL) July 19, 2023