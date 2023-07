Empresa anuncia cruzeiro nudista saindo do Porto de Miami

Um novo tipo de cruzeiro sairá de PortMiami em 2025 - o cruzeiro nudista. Todos os passageiros estarão nus no navio da Norwegian Cruise Line



Miami, porta de entrada para o quente e ensolarado Caribe, parece um lugar natural para zarpar. A empresa Bare Necessities Tour & Travel contratou a Norwegian Cruise Line para sediar um cruzeiro nudista anual em 2025, disse Ken Tiemann, diretor de operações da Bare Necessities ao Miami Herald em entrevista na terça-feira, 18.



A excursão de 11 dias, apelidada de 2025 Big Nude Boat no Norwegian Pearl da NCL, partirá de Miami em 3 de fevereiro de 2025. As paradas incluem Great Stirrup Cay, Bahamas, San Juan, Porto Rico e Castries, Santa Lúcia.



Os ingressos começarão a ser vendidos em agosto e as reservas devem ser feitas através da Bare Necessities.



O local de partida foi um grande motivo para a troca de empresas de cruzeiros. “Você pode ir mais longe no Caribe em sete dias saindo de Miami do que em sete dias saindo de Tampa”, disse Tiemann.



Para esse tipo de viagem, a empresa também procurou atrair pessoas que estão entediadas com as viagens "normais" e buscam algo novo, mas tranquilo.



“Você recebe alguns passageiros que desejam uma mudança de cenário”, disse ele. "Então, o que é um cruzeiro nudista? As viagens são para naturistas - não para aventureiros excêntricos. Tentamos nos manter fiéis aos valores da American Association of Nude Recreation. Não somos um estilo de vida ou um cruzeiro de swing. Há um pouco de confusão quanto a isso".



Essa mesma empresa fretou excursões semelhantes com a Carnival Cruises saindo de Tampa nos últimos anos, incluindo uma no Carnival Pride, que sai de Tampa em 25 de fevereiro e dura uma semana. As tarifas mais baratas são de US$ 1.200 para compartilhar um quarto duplo. As taxas portuárias são estimadas em US$ 150,55 por pessoa.



Fonte: Miami Herald.