Sul da Flórida fica sob novo alerta de calor excessivo (110ºF) no fim de semana

As altas temperaturas deste verão não mostram sinais de diminuir, já que o Serviço Nacional de Meteorologia declarou um alerta de calor excessivo para grande parte do sul da Flórida nesta sexta-feira, 21. A sensação térmica pode chegar a 110ºF (43ºC) em algumas partes.



O alerta visa especificamente os condados de Miami-Dade e Collier, com o restante da região, incluindo os condados de Broward e Palm Beach, sob alerta somente de calor até a noite de domingo, anunciou o serviço meteorológico na manhã desta sexta-feira.



Temperaturas acima de 90ºF são esperadas para a maior parte do sul da Flórida nesta sexta, sábado e domingo, informou o serviço meteorológico. Um aviso de calor para o condado de Palm Beach permanece em vigor até a noite de domingo.



Também não é esperado que chova para amenizar o calor, uma vez que a poeira do Saara se espalhou pelo Atlântico vindo da África e cobriu a área sob uma nuvem de neblina.



Segundo a previsão, algumas tempestades persistentes são possíveis na noite desta sexta-feira na Costa do Tesouro.



É fundamental manter-se hidratado e limitar o tempo ao ar livre durante o meio-dia, quando é o horário mais quente, orienta o Serviço Nacional de Meteorologia.

Jul 21 @ 6 AM - Another hot day across South Florida! ????

Remember to:

Drink plenty of water????

Take breaks to cool down????

Never lock people or pets in hot vehicles ????????????????‍? pic.twitter.com/Xr9NgdsqHS