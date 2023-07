"Minha filha não é um monstro": defende pai de jovem que buscou assassino para o filho

'Minha filha não é um monstro', disse em defesa o pai da jovem de 18 anos que foi presa, acusada de tentar contratar assassinos para matar o próprio filho. A família é de Miami.



Jazmin Paez foi presa na terça-feira, 19, depois que a polícia recebeu uma denúncia de que ela visitou o site rentahitman.com e pediu a um assassino que matasse seu filho de 3 anos antes do final da semana.



De acordo com o relatório de prisão, Paez ofereceu US$ 3.000 e ainda enviou fotos e um endereço de onde seu filho estaria. A polícia disse que a criança mora com a avó.



Em um formulário online, Paez escreveu que queria que seu filho fosse morto "para fazer algo de uma vez por todas". Seu pedido extra era "ser levado embora, muito, muito, muito longe e possivelmente ser morto, mas o mais rápido possível".



Assim que o pedido chegou, o dono do site contatou a Polícia de Miami-Dade, que a prendeu sob a acusação de solicitar assassinato e uso ilegal de um dispositivo de comunicação. O site era inicialmente para uma empresa de segurança cibernética, mas ao longo dos anos, supostos criminosos o contataram em busca de serviços de assassinos.



Na quinta-feira, a NBC6 conversou com o pai de Paez, que disse que o caso não é o que parece. Ele disse que a jovem tem complicações médicas e passou por mais de 12 cirurgias em sua vida, além de ter sofrido bullying.



"Minha filha não é um monstro", disse o pai em espanhol. "Minha filha é uma garotinha que nasceu com problemas de saúde. Ela tem líquido retido no pescoço. Ela fez 12 cirurgias, ela perdeu a capacidade de mover o rosto. Ela sofreu bullying na escola, eles a chamavam de 'o monstro'."



O pai acrescentou que está confiante de que o sistema de justiça revelará a verdade. A jovem foi libertada da prisão sob fiança de $ 15.000.



A criança está segura e com parentes. O Departamento de Crianças e Famílias da Flórida foi notificado, de acordo com os registros.