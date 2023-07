Homem processa Disney após cair de atração no Magic Kingdom

Um homem está processando o Walt Disney World Resort depois de cair de uma atração no Magic Kingdom Park em abril de 2022.



De acordo com o processo aberto na segunda-feira, 17, Billy Williams, de Orange County, disse que estava tentando embarcar no passeio da Haunted Mansion (Mansão Assombrada) para se sentar com sua esposa quando um funcionário apertou o botão de parada de emergência. Ele então teria caído no chão, sofrendo "lesões graves e permanentes".



Nos últimos anos, as lesões em vários parques temáticos parecem estar aumentando. Embora os Parques Disney (e outros) sejam projetados para serem locais de emoção e calafrios, o perigo deve ser divertido e não, como este Convidado alega, resultar em lesões corporais.



O processo de Billy Williams está pedindo $ 50.000 em danos; até o momento, seus supostos ferimentos exatos não foram especificados. A Walt Disney Company ainda não fez uma declaração pública sobre.



A Walt Disney Company está atualmente envolvida em um grande número de batalhas legais. A empresa icônica está atualmente lutando contra o Google na Índia por taxas de serviço e possíveis taxas de monopólio; na Flórida, contra o governador Ron DeSantis, por sua lei “Don't Say Gay” e inúmeras alegações de violação de direitos autorais.



Fonte: Inside the Magic.