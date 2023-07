Três estados são retirados da lista de carteiras de motorista inválidas na Flórida

Vermont, Rhode Island e Havaí foram removidos da lista de estados com certos tipos de carteiras de motorista consideradas inválidas na Flórida quando apresentadas por indocumentados sob a nova lei de imigração do estado.

O site do Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida listou nesta sexta-feira, 21, somente Connecticut e Delaware como oferecendo licenças inválidas na Flórida sob a nova lei voltada para imigrantes indocumentados.



“Esta tarde, o vice-comissário de veículos automotores de Vermont contatou nosso departamento e informou que o ‘Driver Privilege Card’ de Vermont não é emitido exclusivamente para aqueles sem presença legal nos EUA”, disse a porta-voz do Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Automotores, Molly Best, em um e-mail na segunda-feira.

“Os estados listados na lista publicada de classes de licença fora do estado não mais aceitas na Flórida são estados onde uma classe ou permissão de carteira de motorista é emitida exclusivamente para imigrantes não autorizados, tornando-os inválidos na Flórida.”

Rhode Island foi removido por um motivo semelhante em 10 de julho, disse Best.



O gabinete do governador anunciou a lista em 5 de julho como uma reação contra a forma como o governo Biden lida com questões de imigração.



“Alguém que está em nosso país ilegalmente e violou nossas leis não deve possuir uma identidade emitida pelo governo que permita acesso a serviços financiados pelo estado e outros privilégios concedidos a residentes legais”, disse o governador Ron DeSantis em comunicado à imprensa em 5 de julho.

No dia 5 de julho, o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados listou cinco estados com licenças inválidas e disse que a lista estava sujeita a alterações.

A nova lei da Flórida (SB 1718), que entrou em vigor em 1º de julho, inclui uma série de mudanças, como intensificar os requisitos das empresas para verificar o status de imigração dos trabalhadores, reprimir as pessoas que trazem imigrantes indocumentados para a Flórida e coletar dados sobre se os pacientes do hospital estão legalmente no país.



Fonte: Orlando Weekly.

Para ler a atualização no site, clique aqui.

Leia também