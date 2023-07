Bebê de 10 meses morre em carro quente; Flórida é o segundo nesse tipo de fatalidade

Uma babá foi presa, acusada da morte de uma menina de 10 meses em um carro quente na quarta-feira, 19, em Macclenny, no Condado de Baker. Foi a 14ª morte de uma criança em um carro quente este ano nos EUA e a 6ª no estado da Flórida.



O Gabinete do Xerife do Condado de Baker acusou Rhonda Jewell, 46, de homicídio culposo por negligência.

Segundo a polícia, ela pegou a bebê na casa da família e dirigiu até uma casa na Estates Street, onde deveria cuidar dos quatro filhos do proprietário. Ela disse à polícia que quando chegou, a bebê ainda estava dormindo, então ela entrou para interagir com as quatro crianças que a esperavam, mas esqueceu completamente que havia deixado a criança dentro de seu carro.



A criança foi encontrada cinco horas depois, depois que a mãe foi buscá-la.







Essas mortes são totalmente evitáveis.

"Não há prazo muito curto. Realmente precisamos apenas evitar qualquer período de tempo sem supervisão no calor sem um adulto, sem ar condicionado. Certo. Essas coisas podem acontecer muito rapidamente", disse o Dr. Eric Shamas, médico de emergência da Bayfront Health.







A morte de um bebê de 10 meses que foi deixado em um carro quente na Flórida está mais uma vez destacando os perigos de deixar uma criança em um veículo. Já existem tecnologias para alertar de uma criança, animal ou idoso no banco de trás do carro. Elas incluem:



- Cintos de peito habilitados para Bluetooth que produzirão um alerta alto enquanto não soltar o cinto da criança

- O aplicativo WAZE também permite que você habilite uma função que diz "verifique seu carro no banco de trás" assim que você chegar ao seu destino.

- Definir lembretes no celular para quando estacionar.



De acordo com a Alliance for Automotive Innovation, em 2019, vários fabricantes de automóveis concordaram em instalar sistemas de lembrete de assento traseiro em veículos até 2025.

"Se você é o único que está com a criança desta vez e deve chegar ao Walmart, ao trabalho ou ao supermercado, onde quer que esteja indo, defina um lembrete no celular para verificar no banco de trás", disse Jessica Winbury, do Safe Kids Northeast Florida e do Wolfson Children's Hospital.

De acordo com a Kids and Car Safety, uma organização nacional, mais de 1.000 crianças morreram de insolação em veículos desde 1998. Na Flórida, que só perde para o Texas nesse tipo de fatalidade, foram 102 crianças que perderam suas vidas desta forma.







A insolação é uma doença de calor grave que resulta em uma temperatura corporal superior a 40,0 °C (104,0 °F), junto com pele vermelha, dor de cabeça, tontura e confusão mental.

Com temperaturas abaixo de 90°F, dentro do carro sem o ar ligado pode parecer 110°F em 10 minutos e 134°F em uma hora.

Leia mais sobre o assunto em