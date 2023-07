Tubarões podem estar se alimentando de drogas despejadas na costa da Flórida

Tubarões à espreita na costa da Flórida podem estar comendo pacotes de cocaína jogados no oceano por contrabandistas de drogas com destino aos Estados Unidos – e os cientistas querem descobrir.



Com as enormes quantidades de drogas chegando às praias e sendo retiradas do oceano pelas autoridades a cada ano, o biólogo marinho Tom Hird queria investigar se os tubarões haviam ingerido cocaína ou não como parte de uma nova série de TV “Cocaine Sharks” – que estreará durante a amada “Shark Week” do Discovery Channel na próxima semana.

No programa, Hird e a cientista ambiental da Universidade da Flórida, Tracy Fanara, conduzem uma série de experimentos com tubarões em Florida Keys, onde pescadores teriam contado histórias sobre peixes viciados em drogas.



“A história mais profunda aqui é a maneira como os produtos químicos, farmacêuticos e drogas ilícitas estão entrando em nossas águas – entrando em nossos oceanos – e que efeito eles poderiam ter nesses delicados ecossistemas oceânicos”, disse Hird à Live Science.







Hird e Fantana mergulharam e notaram alguns tubarões agindo de forma estranha no episódio. Um tubarão-martelo, uma espécie que normalmente foge dos humanos, disparou direto para eles e parecia estar nadando torto.



A 60 pés abaixo da superfície, um tubarão de banco de areia foi visto nadando em círculos apertados, parecendo fixado em um objeto que não estava lá, de acordo com o programa.



Em seguida, eles testaram como os tubarões reagiam aos pacotes que jogavam na água, semelhantes em tamanho e formato aos fardos de cocaína.



No experimento, eles colocaram os fardos falsos ao lado de cisnes fictícios e ficaram chocados ao ver os tubarões irem diretamente para os fardos e mordê-los - com um tubarão nadando para longe com outro.

Hird e Fantana então tentaram recriar eticamente a corrida física da cocaína com uma bola altamente concentrada de pó de peixe para desencadear uma resposta massiva de dopamina dos tubarões, que foram vistos enlouquecendo, de acordo com a Live Science.



No entanto, os experimentos não provam que existem tubarões viciados em drogas consumindo cocaína na Flórida. Mais experimentos terão que ser repetidos e poderia haver um grande número de razões ambientais pelas quais os tubarões responderam dessa maneira aos testes inicialmente feitos.



Com informações do The New York Post.