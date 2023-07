17 restaurantes da Flórida entre os 100 melhores nos EUA para refeições ao ar livre

Com charmosos restaurantes à beira-mar e bares na cobertura com deliciosas opções gastronômicas, a Flórida recentemente terminou em segundo lugar nos Estados Unidos entre os estados com os melhores restaurantes para refeições ao ar livre.



A lista anual de 100 restaurantes mais populares para refeições ao ar livre da OpenTable do serviço de reserva e avaliação de restaurantes on-line inclui 17 restaurantes do Estado da Flórida. Apenas a Califórnia, com 31, teve mais.



Naples teve mais com quatro restaurantes, seguido por Sarasota, Tampa, Fort Lauderdale e a área de Orlando com dois cada. Restaurantes de Fort Myers, Miami, Jensen Beach, Key West e Pensacola também fizeram parte da lista, que abrange 20 estados.



A OpenTable observou que a lista foi criada analisando mais de 13 milhões de avaliações de lanchonetes OpenTable e que as refeições ao ar livre aumentaram 20% em maio e 19% na primeira quinzena de junho (1 a 15 de junho), em comparação com 2022.



"O jantar ao ar livre aumentou 19% (ano a ano) em junho (1 a 15), um forte início de temporada", disse Susan Lee, diretora de crescimento da OpenTable, em um comunicado. “Com muitos restaurantes elevando os espaços para refeições ao ar livre para o verão e além, esta lista representa destinos gastronômicos com incríveis ofertas ao ar livre – e culinárias”.



17 restaurantes da Flórida incluídos na lista dos 100 restaurantes mais populares para refeições ao ar livre na América do OpenTable: edição de 2023



Alberto's on Fifth – Naples

Campiello – Naples

Restaurante Columbia – Celebration

Connors Steak & Seafood – Fort Myers

Del Mar – Naples

DOYA – Miami

Dry Dock Waterfront Grill – Longboat Key

Kyle G's Prime Seafood – Jensen Beach

Latitudes Key West, FL em Sunset Key – Key West

Louie Bossi Ristorante – Fort Lauderdale

Ocean Prime – Tampa

Raglan Road Irish Pub – Lake Buena Vista

Restaurante Takato – Fort Lauderdale

The Claw Bar – Naples

The Grand Marlin of Pensacola Beach – Pensacola

The Rosemary & Thyme – Sarasota

Ulele – Tampa.