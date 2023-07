Brasileiro é detido após confundir idioma e causar falsa ameaça de bomba no aeroporto de Miami

Um brasileiro foi detido após causar uma falsa ameaça de bomba quando embarcava de volta para o Brasil no Aeroporto Internacional de Miami.



Rodrigo Prado Bernardi Martins, de 44 anos, confundiu o idioma e uma funcionária da American Airlines entendeu que ele carregava uma bomba em uma bagagem de mão. Segundo a família, Rodrigo foi liberado e já está no Brasil.

No embarque, ele foi abordado pela funcionária da American Airlines, que pediu que ele despachasse uma bagagem de mão, uma vez que todos os compartimentos internos do avião estavam lotados, conforme divulgado pelo canal WSVN.



O brasileiro, então, pediu um cadeado para trancar a mala, o que iniciou uma discussão entre ele e a funcionária. O inglês precário de Rodrigo fez com a mulher entendesse que ele carregava uma bomba na mala e imediatamente chamasse a polícia, que o deteve. As autoridades também iniciaram protocolos de ameaças de bomba no aeroporto.

O brasileiro foi levado a uma sala e interrogado pela polícia local. Após ter seus direitos lidos, Rodrigo, com a ajuda de um tradutor, explicou o mal entendido causado pelo seu "inglês precário". Segundo reportou o WSVN, ele teria dito à mulher que não tinha uma bomba, mas não soube formular a frase corretamente.

A família de Rodrigo informou que, após o incidente, ele foi liberado e pode retornar ao Brasil. Ao jornal O Globo, o advogado de Martins, Jorge Gannoum, afirma que o cliente foi detido por "um mal entendido absurdo, tendo vista o pouco conhecimento dele do idioma". Martins agora enfrenta acusações relacionadas a fazer uma falsa ameaça de bomba e criar confusão durante a briga com um agente.