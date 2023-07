Escolas da Flórida fazem parcerias para cuidar da saúde mental dos alunos

À medida que a saúde mental continua ganhando abertura e conscientização na sociedade atual, as autoridades da Flórida estão tomando medidas proativas para garantir que os alunos tenham acesso aos cuidados de que precisam.

Reconhecendo o impacto da pressão acadêmica, das relações com colegas e da mídia social nas mentes dos jovens, o Hillsborough School District anunciou uma nova parceria com a Hazel Health Services, oferecendo consultas virtuais gratuitas de saúde mental para alunos do jardim de infância até a oitava série, ensino fundamental e médio.



Sendo a acessibilidade uma grande preocupação, a iniciativa da Hazel Health visa abordar as barreiras financeiras que muitas famílias enfrentam ao procurar serviços de saúde mental.

Anteriormente, os alunos que procuravam terapia tinham que enfrentar as complexidades de encontrar terapeutas na comunidade, resultando em atrasos significativos para consultas urgentes. O novo sistema virtual oferecido pela Hazel Health permite que os alunos acessem convenientemente o suporte de saúde mental na escola ou no conforto de suas casas, sem incorrer em custos.

"Acessibilidade. Acessibilidade. Acessibilidade. Isso é o principal, você sabe, agora financeiramente, muitas de nossas famílias não podem pagar pelo acesso aos serviços de saúde mental ”, disse um representante da Hazel Health.

Os administradores distritais reconheceram a crescente demanda por serviços de saúde mental, conforme evidenciado por mais de 21.000 alunos rastreados ou avaliados devido a problemas de saúde mental no ano passado. Destes, mais de 19.000 foram encaminhados para tratamento, indicando a necessidade de intervenção oportuna.



Com esta parceria pioneira entre Hillsborough Schools e Hazel Health, a Flórida está dando passos significativos na promoção da saúde física, mental e emocional de seus alunos, estabelecendo um exemplo para outros distritos escolares seguirem o exemplo para garantir o bem-estar de suas mentes jovens.



No sul da Flórida, o Departamento Federal de Educação concedeu à Florida International University (FIU) uma doação de US$ 6 milhões para ajudar a melhorar o acesso a serviços de saúde mental para estudantes das Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade (M-DCPS).



Todas as escolas em Miami-Dade têm pelo menos um orientador e há mais de 200 especialistas em apoio ao aluno prontos para ajudar.

No Condado de Broward, há uma ênfase semelhante na saúde mental no distrito escolar público, que está oferecendo mais recursos destinados aos alunos que se sentem sobrecarregados ou tristes.