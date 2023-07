Juiz ordena que governo da Flórida pare de internar crianças em "casas de repouso"

A prática “antiquada” da Flórida de trancar crianças clinicamente frágeis em "casas de repouso" infantis e impedir que pais e cuidadores cuidem delas em casa está chegando ao fim com uma uma ordem judicial.



O juiz distrital Donald Middlebrooks repreendeu o estado por sua “institucionalização sistêmica” das crianças e violações flagrantes da Lei dos Americanos com Deficiência (ADA), que obriga o cuidado a ocorrer no ambiente menos restritivo disponível.



A especialista em pediatria Mary Ehlenbach visitou três instituições para compilar um relatório usado para orientar a decisão do tribunal e elogiou Middlebrooks por uma decisão “incrivelmente abrangente” que encerrou uma disputa legal de 11 anos entre as autoridades de saúde da Flórida e o departamento de justiça, que acusava o estado de colocar as crianças em uma vida de solidão e isolamento.



“As visitas ao local foram emocionalmente desgastantes, principalmente porque cuido de crianças com condições e status semelhantes que vivem com suas famílias e estão integradas à comunidade”, disse Ehlenbach, diretor médico do programa de cuidados pediátricos complexos da escola de medicina e saúde pública da Universidade de Wisconsin-Madison.



Em depoimento durante uma audiência de duas semanas em maio, ela disse ter testemunhado crianças abandonadas por longos períodos em berços com barras altas de metal nos quatro lados, com apenas um tablet eletrônico para acioná-los.



Em outra instalação, ela viu um menino correr para a liberdade assim que uma grade em sua cama foi abaixada. Foi, ela disse, outro exemplo de uma criança com “necessidades médicas mínimas” residindo desnecessariamente em uma clínica de enfermagem especializada.



E de acordo com os próprios registros de inspeção do estado, outras crianças foram deixadas por horas com fraldas encharcadas de urina porque a equipe estava “ocupada” em outro lugar.



A Flórida tem cerca de 140 crianças consideradas “frágeis” vivendo em três instalações licenciadas pelo estado nos condados de Broward e Pinellas, de acordo com o Miami Herald.



Os advogados do estado argumentaram que, em quase todos os casos, era do melhor interesse da criança ser cuidada em casas de repouso, apesar de várias famílias buscarem alta para suas casas ou cuidados comunitários.



Fonte: Miami Herald.