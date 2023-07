Aeroporto Internacional de Miami é eleito o segundo melhor da Flórida

O que torna um aeroporto excelente? São atrasos mínimos, boas opções de praça de alimentação ou uma variedade de lounges? De acordo com especialistas da FloridaRentals.com, o Aeroporto Internacional de Miami foi classificado como o segundo melhor aeroporto da Flórida.

As classificações foram baseadas em vários aspectos, desde a segurança até a decolagem oportuna. Os fatores avaliados incluíram atrasos, atrasos devido ao clima e à segurança, número de voos de saída programados, custo de hotéis em um raio de cinco milhas, porcentagem de todas as operações canceladas e muito mais.



De acordo com FloridaRentals.com, o Melbourne Orlando International conquistou o primeiro lugar como o melhor aeroporto da Flórida com uma pontuação de 73,97 em 100, seguido de perto pelo Miami International com uma pontuação de 71,52 em 100 e o Tampa International em terceiro lugar com uma classificação de 69,97 em 100.

O Aeroporto Internacional de Miami, o aeroporto local para muitos residentes do sul da Flórida, foi construído há 94 anos, em 1928, de acordo com seu site. Atualmente, o Aeroporto Internacional de Miami tem cerca de 3.230 acres e, de acordo com a Business Traveler, mais de 1.000 voos partem diariamente.

“O Aeroporto Internacional de Miami também tem planos de melhorar, depois de anunciar recentemente planos para abrir um serviço de terminal de luxo privado para voos comerciais em 2025”, disse um porta-voz da FloridaRentals.com no comunicado.



Não muito atrás, em quinto lugar, está o Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, outro aeroporto do sul da Flórida conhecido pelos habitantes locais. A FLL existe há quase tanto tempo quanto a MIA, originalmente estabelecida em 1929, de acordo com o site do Condado de Broward. Embora, ao contrário do Miami International, de acordo com o site do Aeroporto de Fort Lauderdale, a FLL tenha uma média de apenas 650 voos por dia.

A lista dos melhores para os piores aeroportos da Flórida de acordo com FloridaRentals.com:



Melbourne Orlando International

Miami International

Tampa International

Daytona Beach International

Fort Lauderdale-Hollywood International

Orlando International

Sarasota/Bradenton International

Southwest Florida International

Jacksonville International

Gainesville Regional

Key West International

Pensacola International

Tallahassee International

Palm Beach International

Eglin AFB Destin Fort Walton Beach

Northwest Florida Beaches International

St Pete Clearwater International

Orlando Sanford International

Punta Gorda Airport.