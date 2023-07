Inter&Co: de banco mineiro a solução financeira para brasileiros residentes nos Estados Unidos

A história do Inter começou há quase 30 anos no Brasil, mais precisamente em Minas Gerais. Hoje, a instituição se tornou uma poderosa solução financeira, contanto com mais 26 milhões de clientes no Brasil e agora chegou para simplificar a vida de quem vive nos EUA.

Com o Super App, um aplicativo que reúne diversos produtos e vantagens, o Inter é mais que um banco, oferecendo um cardápio completo de soluções financeiras e não-financeiras para os clientes.

O negócio começou em 1994, com a fundação da Intermedium Financeira. No início, as operações eram só de crédito para empresas. A partir de 2001, a Intermedium passou a oferecer também o Crédito Consignado e, em 2008, obteve licença para atuar como banco múltiplo pelo Banco Central, mudando seu nome oficial para Banco Intermedium.

A partir de então, diversos produtos foram acrescentados ao portfólio e, em 2015, o banco foi pioneiro no Brasil ao lançar a primeira conta 100% digital do país, com tarifa zero e integração com uma série de outros serviços financeiros. No ano seguinte foi a vez da estreia do aplicativo com cartões Mastercard atrelados à marca e um crescimento de 599% em relação ao ano anterior. Em 2017, com um rebranding, o negócio passou a se chamar Banco Inter.

Em 2020 ocorreu a evolução de banco para um Super App que oferece diversos produtos além dos bancários, como plataforma de seguros, investimento, marketplace com cashback, entre outras vantagens. Assim, o Inter tornou-se mais que um banco e passou a ser um sistema integrado de soluções financeiras e não-financeiras.

Como resultado desse excepcional crescimento, a marca passou por uma reformulação, simplificando seu nome para Inter.

Em 2021, o Inter superou a marca de 16 milhões de clientes e, no final do mesmo ano, a empresa anunciou a aquisição da fintech americana USEND, uma ação importante para a expansão internacional do negócio.

Com produtos cada vez mais inovadores e tecnológicos, em 2022 o Inter foi listado na NASDAQ, bolsa de valores norte-americana, e no ano seguinte oficializou suas operações nos EUA com o aplicativo Inter Global, se tornando Inter&Co.

O app oferece o serviço de envio de dinheiro para mais de 60 países com segurança, câmbio competitivo e rapidez incomparável. Além disso, o Inter Global tem uma seção inteira de compras online em diversas marcas como Macy's, Best Buy, Carter's, Netflix e muitos outros com 10% fixos de cashback.

Se você mora nos Estados Unidos e busca uma forma simples e rápida de enviar dinheiro ao Brasil, o app Inter Global é a solução.