Quais os 10 condados que mais crescem em população na Flórida?

A Flórida é um dos estados que mais cresce nos Estados Unidos. Somente no ano passado, vários condados chegaram ao top 10 em migração líquida no país. Um custo de vida acessível, oportunidades de emprego e clima quente o ano todo são os fatores que mais atraem novos moradores.

A Flórida tem 67 condados e a população do estado aumentou em 706.597, de acordo com a pesquisa do Censo de 2022. Entre 2020 e 2022, Idaho, Montana e Flórida tiveram o maior crescimento populacional.

1. Condado de Polk

Localizado na região central da Flórida, é conhecido por ser um dos principais contribuintes para a economia do estado devido à sua agricultura, indústria de fosfato e gado. Em 2022, a população total era de 787.404. Desde 2020, houve um aumento de 62.363 em sua população total.

2. Condado de Lee

Localizado na área sudoeste da Flórida, no Golfo do México, muitas pessoas são atraídas para a área devido ao seu calor e à vista para o mar. Em 2020, o condado viu um grande afluxo de novos residentes. Em 2021, sua população era de 790.676; em 2022, a população total cresceu para 822.453. Em apenas dois anos, o Condado de Lee teve um aumento de 61.633 residentes.

3. Condado de Hillsborough

Localizado no centro da Flórida, um pouco a oeste, é o terceiro que mais cresce no estado. Conhecido por abrigar várias reservas naturais, no início de 2020, o Condado de Hillsborough tinha uma população de 1.459.773. Em apenas um ano, cresceu para 1.484.455. Em 2022, sua população total somava 1.513.301. Esse aumento é menor do que nos condados de Polk e Lee, mas ainda foi moderado de 53.528 novos habitantes em dois anos.

4. Condado de Pasco

Localizado na costa central da Flórida, início de 2020, sua população era de 561.897. Em um curto espaço de um ano, a população do condado aumentou para 584.927. No final de 2022, o condado tinha cerca de 608.794 habitantes. Este foi um aumento moderado de 46.897 residentes em menos de dois anos.

5. Condado de Osceola

Localizado no centro da Flórida, é conhecido por sua grande população hispânica. Atualmente, é o 12º maior condado de maioria hispânica nos Estados Unidos. O condado também faz parte do Distrito de Gerenciamento de Água do Sul da Flórida. É o lar do ecossistema Lake Okeechobee e Florida Everglades. Em 2020, eram 388.664 habitantes. Em um ano, o condado cresceu para 404.020. Então, em 2022, houve um aumento moderado para 422.545 habitantes - um total de 33.881 novos residentes ao longo dos dois anos.

6. Condado de St. Johns

Localizado no lado nordeste do estado, é conhecido por suas incríveis vistas à beira-mar e marcos históricos e foi eleito um dos melhores lugares para se viver nos Estados Unidos. Sua população era de 273.427 residentes em abril de 2020, indo para 293,175 em 2021. Em 2022, o condado cresceu para 306.841 residentes, com um aumento total de 33.414 pessoas.

7. Condado de St. Lucie

Localizado no sudeste da Flórida, é o sétimo condado que mais cresce na Flórida. No início de 2020, St. Lucie tinha 329.227 residentes. No entanto, apenas um ano depois, aumentou para 344.283 e em dois anos depois, o condado teve um aumento total de 29.477 novos residentes, o que elevou o total de sua população para 358.704.

8. Condado de Manatee

Localizado na parte sudeste da Flórida, é conhecido por ser a sede das Academias IMG, mais conhecidas como escolas de esportes. Estudantes de todo o mundo vão para aprender vários esportes, incluindo basquete, beisebol e futebol. No início de 2020, o Condado de Manatee tinha 399.705 residentes. Em 2021, esse número havia aumentado para 413.474. No final de 2022, o condado tinha 429.125, o que representa um aumento total de 29.420 residentes recebidos em dois anos.

9. Condado de Sarasota

Localizado no sudoeste da Flórida, é conhecido por suas praias de areia branca. Em 2021, tinha 448.550 habitantes. Em 2022, teve um aumento total de 28.281, levando a uma população de 462.286.

O Condado de St. Johns está localizado no nordeste do estado e tem St. Augustine como cidade mais famosa. Com 306.841 residentes, foi o sexto condado em crescimento em 2022. - Shutterstock. Anterior Próximo

10. Condado de Palm Beach, único no sul da Flórida

Único no sul da Flórida no top 10, o condado de Palm Beach está localizado na parte sudeste do estado e é o décimo que mais cresce na Flórida.

Conhecido por ser os "Capitães da Indústria", ele abriga a Worth Avenue, um distrito comercial sofisticado com lojas de marcas de luxo, como Gucci, Louis Vuitton, Chanel e Akris. Além disso, o Condado de Palm Beach também é conhecido como um dos maiores condados da Flórida em população. Em 2020, abrigava um total de 1.492.198 moradores, indo para 1.503.223 residentes no final de 2021. Então, em 2022, o condado era de 1.518.477 - um aumento total de 26.279.

Na região sul, o condado de Miami-Dade abriga cerca de 2,7 milhões de pessoas, sendo o sétimo condado mais populoso do país. Já o condado de Broward ocupa o segundo lugar, com 1,93 milhão de residentes.