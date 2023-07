Grupo Alegria Festas e Eventos - Empresária brasileira na Flórida quer criar franquia nos EUA

Com mais de 10 anos de experiência no mercado de eventos, a recifense Simone Nascimento fundou o Grupo Alegria Festas e Eventos, com sede em Oakland Park, no condado de Broward. A empresa de eventos busca expansão com franquias em outras cidades e estados.

A empresa é especializada na organização e realização de festas e eventos diversos. Com uma trajetória de sucesso e dedicação no mercado de entretenimento, o grupo conquistou reconhecimento por oferecer serviços de alta qualidade, criatividade e profissionalismo.

"Sou de família simples e o início da carreira foi bem difícil. Todo o depósito era dentro de casa. Mas a paixão pelo mercado de eventos é grande, consegui chegar onde estou hoje e busco ir mais além", afirma Nascimento.

Apaixonada por eventos, a empresária acredita no poder deles de reunir pessoas e criar memórias duradouras. Também comprometida com a sustentabilidade, ela acredita ainda que os eventos podem ser realizados de forma responsável com o meio ambiente. Fundado em 2010, o Grupo Alegria é uma das poucas empresas de eventos nos Estados Unidos que tem uma visão sustentável para a nação.

Com a meta de expandir a empresa de eventos para uma franquia estadual e nacional, Simone acredita que o Grupo Alegria Festas e Eventos tem o potencial de mudar a forma como os eventos são realizados e está comprometida em tornar sua empresa acessível a mais pessoas em todo o país.

Além de sua experiência no mercado de eventos, Simone também é voluntária em várias organizações sem fins lucrativos. Ela é membro do conselho da IFEA no Estados Unidos e também é uma oradora ativa em eventos do setor. Defensora da indústria de eventos, se diz comprometida em ajudar a tornar o setor mais sustentável e inclusivo.

Empreendedora de sucesso, defensora da sustentabilidade e voluntária comprometida, a empresária tem sido uma inspiração para muitas pessoas no setor de eventos, deixando sua marca e diferencial no mercado. Especializada em produção de eventos, ela buscou também cursos e aprendizado para ser uma "eco-friendly" e conduzir negócios sustentáveis.

"Sou uma empreendedora apaixonada por proporcionar momentos inesquecíveis. O Grupo Alegria conta com uma equipe experiente e treinada, capaz de atender às mais exigentes demandas dos clientes. De aniversários, casamentos e formaturas a eventos corporativos, eles estão preparados para fazer de cada ocasião especial um verdadeiro sucesso", destaca.

Para conhecer a proposta ou contratar o serviço:

Telefone: +1 407 75754 31

E-mail: [email protected]

www.instagram.com/alegria_festas

www.grupoalegriafestas.com