Com espaços próprios e treinamento, Cooper City se junta a cidades designadas como 'Autism Friendly'

Cooper City, no condado de Broward, ganhou a designação "Autism Friendly" da University of Miami-Nova Southeastern University Center for Autism and Related Disabilities. A cidade se junta a Weston, Parkland e Tampa na categoria que visa maior inclusão de pessoas autistas no dia a dia.

Após quase 18 meses de treinamento, grande parte da cidade foi equipada para envolver pessoas com deficiências de desenvolvimento. Isso significa criar um "ambiente acolhedor, compassivo e sem julgamento para indivíduos com TEA ou deficiências relacionadas", afirmou o site.

Cooper City é a cidade mais recente a ser designada 'Autism Friendly' na Flórida, que tem uma população de mais de 329.000 pessoas com TEA, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Este ano, 1 em 36 crianças dos EUA tem autismo, que cresceu de 1 em 44 em 2018. Por essa equação, Cooper City, que tem cerca de 8.500 crianças, teria cerca de 237 crianças com TEA, de acordo com o US Census Bureau.

As outras cidades amigas do autismo são Weston, Parkland e Tampa, disse Michelle Costa, gerente de comunicações da do centro para o autismo da universidade.

Como parte do programa, a cidade reavaliou como pode ajudar melhor as pessoas com sensibilidade visual, auditiva e tátil, disse Weiss. Isso inclui parques e recreação, programas após as aulas e os departamentos de polícia e bombeiros.

Uma maneira pela qual o departamento de parques e recreação ajudou a ganhar a designação foi reservar áreas pouco sensoriais para eventos ao ar livre onde há música alta ou fogos de artifício. Tendas separadas com fones de ouvido e brinquedos permitem que as pessoas com TEA aproveitem o evento sem ficarem superestimuladas.

Outra medida foi adicionar placas nos escritórios que explicassem quais situações esperar, como ruídos ou interações sociais que pudessem causar desconforto.



Como os serviços básicos, como cortar o cabelo, podem ser difíceis para pessoas com TEA, o comissário de Cooper City, Jeremy Katzman, que ajudou a liderar o esforço, quer que mais empresas privadas se submetam ao treinamento, o que atrairá pessoas com deficiência que, de outra forma, seriam dissuadidas. Ele também está interessado em conseguir mais empregos para pessoas com TEA.



O programa se concentra no treinamento de parceiros para desenvolver um espaço que não seja apenas inclusivo para clientes com TEA, mas também para funcionários. Em seguida, é feito um passo a passo para garantir que suas instalações sejam confortáveis e acolhedoras. Se tudo der certo, o centro concede uma designação Autism Friendly e adiciona a cidade ao seu site como um “Autism Friendly Partner”.



A lei atual da Flórida disponibiliza treinamento policial sobre como envolver pessoas com TEA, mas não é obrigatório. No entanto, a polícia de Cooper City recebe treinamento acima desse padrão, de acordo com o capitão da polícia da cidade, Christopher DeGiovanni.



Para aumentar a conscientização sobre o autismo, o BSO vai personalizar um de seus carros de polícia. Ele patrulhará o distrito de Cooper City decorado com peças de quebra-cabeça multicoloridas e um código QR que leva ao site BSO CARES, um registro voluntário para pessoas com deficiências de desenvolvimento. Quando as pessoas registram seus entes queridos com TEA, os policiais saberão o que esperar se forem chamados para trabalhar naquela residência.



