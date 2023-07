Atendimento odontológico infantil é pior na Flórida, diz relatório

Crianças correm para salas de emergência de hospitais e clínicas em todo o país por causa de dor de dente. Para milhões de famílias, o departamento de emergência é a única opção. Mas na Flórida, esse tipo de atendimento odontológico infantil é pior, diz um relatório do CareQuest Institute for Oral Health.

O relatório recém-divulgado mostra que crianças de 14 anos ou menos estão usando salas de emergência de hospitais para tratar atendimento odontológico não traumático por falta de tratamento preventivo.

De acordo com o relatório, os pesquisadores descobriram que crianças na Flórida com 14 anos ou menos estão procurando atendimento odontológico nos departamentos de emergência para condições dentárias não traumáticas em uma das taxas mais altas do país.

As taxas de uso por 10.000 pessoas foram maiores entre crianças negras (48,75) e hispânicas (22,95) em comparação com crianças brancas (19,6). Os diagnósticos mais comuns para essas crianças no momento da visita ao pronto-socorro foram abscessos, cárie dentária, estomatite e gengivite crônica - condições que podem ser evitadas com cuidados preventivos de saúde bucal de rotina, aponta o relatório. O fundador da Floridians for Dental Access diz que o atendimento odontológico simplesmente não é acessível e a maioria dos departamentos de emergência não está equipada.





No entanto, as razões são milhões de pessoas que não têm acesso a atendimento odontológico de rotina devido aos altos custos de atendimento, falta de cobertura odontológica e escassez de profissionais odontológicos em áreas rurais.



O fundador da Floridians for Dental Access diz que o atendimento odontológico simplesmente não é acessível e a maioria dos departamentos de emergência não está equipada para fornecer tratamento odontológico.



“Quando a mãe ou o pai não consegue encontrar um dentista para levar seu filho, eles vão ao pronto-socorro do hospital, que é exigido por lei para atendê-los. O único problema é que a única coisa que acontece naquela sala de emergência do hospital são antibióticos e analgésicos e eles dizem para procurar um dentista amanhã. Se eles não conseguiram encontrar um dentista hoje, não encontrarão um dentista amanhã”, disse o Dr. Frank Catalanotto.



Para ajudar, sua organização, Floridians for Dental Access, proporá algumas soluções aos legisladores estaduais no outono, o que inclui a prestação de serviços odontológicos e atendimento odontológico preventivo para crianças nas escolas.



O CareQuest Institute for Oral Health diz que os hospitais da Flórida faturaram quase US$ 550 milhões pelo tratamento de condições dentárias não traumáticas apenas em 2021.

Fonte: canal WESH.