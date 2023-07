Corpo encontrado em mala em Delray Beach (FL) pode ser de brasileira e polícia pede ajuda para identificá-la

A polícia de Delray Beach está investigando e suspeita que os restos humanos encontrados em malas de viagem na Intercoastal Waterway, no condado de South Palm Beach, sul da Flórida, sejam de uma brasileira. A vítima vestia uma blusa cuja empresa fabricante é brasileira, confirmou a polícia ao Gazeta News.



Três malas foram encontradas pela polícia na sexta-feira, 21, depois de uma ligação sobre um item estranho flutuando ao longo do canal — o item era uma mala com partes de um corpo em decomposição.

Logo depois a polícia encontrou as outras duas malas. A polícia disse que um trabalhador da construção relatou ter visto restos humanos pendurados fora de uma mala no canal.

Novos detalhes foram divulgados pela polícia na quarta-feira, 26.



O Departamento de Polícia de Delray Beach (DBPD) compartilhou fotos das duas peças únicas de bagagem em que o corpo da vítima foi encontrado. A primeira é uma bolsa roxa Palm Springs Ricardo Beverly Hills. A segunda é uma bolsa Charlie Sport verde e preta de bolinhas.



No sábado, a polícia divulgou informações sobre os restos mortais. De acordo com a polícia, a mulher é branca ou hispânica, tem entre 35 e 55 anos, cabelos castanhos e aproximadamente 5'4 "de altura. Ela pode ter sobrancelhas tatuadas e usava uma blusa floral com camiseta preta e meia preta -shorts de coxa.



A Unidade de Imagens Forenses do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach criou uma imagem reconstruída da aparência de nossa vítima. A foto foi divulgada na tarde desta quarta-feira.

A polícia pede à população que observe atentamente as imagens porque a vítima não foi identificada. A versão do desenho também contém um esboço de corpo inteiro com roupas semelhantes às que a vítima foi encontrada vestindo. A marca do top floral é a “Betzabe” que pelo que podemos perceber é uma empresa brasileira. É importante que o público saiba que essas imagens reconstruídas não são uma semelhança exata da vítima ou de suas roupas e são simplesmente a interpretação do artista.



A polícia está pedindo aos residentes de Delray Beach que ajudem a revisar as câmeras de vigilância ao longo da Intracoastal Waterway durante os dias 17 e 20 de julho.



"Procure especificamente veículos ou pessoas incomuns e, certamente, qualquer pessoa carregando ou movendo bagagem", disse Kelly. "A área de interesse entre a Linton Boulevard Bridge e os limites da cidade de Delray Beach no extremo norte, ao longo da Intracoastal Waterway."



"Se você acha que reconhece a vítima da versão do artista, ligue para o detetive Mike Liberta em 561-243-7874. Se você viu algo ou tem alguma informação sobre esse caso, entre em contato conosco", pede a polícia.