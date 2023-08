Morador da FL aposta US$ 30 e ganha US$ 15 milhões na raspadinha em Kissimmee (FL)

Um apostador conseguiu transformar US$ 30 em US$ 15 milhões jogando uma raspadinha em em Kissimmee, região central da Flórida.



A Florida Lottery anunciou na sexta-feira, 28, que Roberto Lamboy Jr., de 40 anos, de Haines City, reivindicou um prêmio máximo de $ 15 milhões do jogo Billion Dollar Gold Rush Supreme Scratch-Off. Ele escolheu receber seus ganhos como um pagamento único de $ 13,2 milhões.

O apostador comprou seu bilhete premiado da Race Trac em 2001 West Vine Street em Kissimmee. O varejista receberá uma comissão de bônus de $ 30.000 pela venda do bilhete premiado.

As chances gerais de vitória do jogo são de 1 em 2,59.



Já os apostadores da Mega Millions aguardam o sorteio que acontece nesta terça-feira (1º) com um prêmio acumulado de $1.05 bilhão. Sem vencedores do jackpot desde abril, o grande prêmio da loteria continua a cresce, aproximando-se do maior recorde de todos os tempos — no momento, o montante está empatando com o quarto maior prêmio da história da loteria.



Fonte: CBS News.