Miami é a terceira 'selva de concreto' mais quente dos EUA, aponta relatório

A cidade de Miami está entre as selvas de concreto mais quentes dos Estados Unidos, de acordo com o relatório Urban Heat Hot Spots de 2023 do Climate Central publicado na quarta-feira, 26 de julho.



De acordo com a organização sem fins lucrativos, Miami tem o terceiro pior "efeito de ilha de calor urbano" entre 44 das maiores cidades dos EUA, que constituem quase um quarto da população total do país.



A análise calculou o índice de ilha de calor urbano (UHI, na sigla em inglês) para cada setor censitário dentro de uma cidade para estimar o quanto essas áreas são mais quentes devido às características do ambiente construído, já que cidades com prédios altos e outras grandes infraestruturas construídas juntas retêm o calor mais do que aquelas mais espalhadas, de acordo com a Climate Central.



Em seu relatório, a Climate Central descobriu que Miami tinha o terceiro maior índice médio de UHI em toda a cidade, atrás apenas de Nova York e São Francisco, respectivamente. Miami também ficou em terceiro lugar com Chicago para o maior índice UHI médio ponderado pela população.



Para calcular suas descobertas, o Climate Central se concentrou em três fatores principais que influenciaram as estimativas do índice UHI: albedo, porcentagem de espaço verde e densidade populacional. De todos os fatores, o albedo – a proporção de luz solar incidente (radiação solar) refletida por uma superfície – geralmente tem o maior efeito nos índices UHI.



Infraestrutura como estradas, calçadas, prédios e estacionamentos têm albedo baixo, o que significa que absorvem mais luz solar e a irradiam de volta na forma de calor para a cidade. Além disso, os corpos de água também têm baixo albedo. De acordo com a Climate Central, a paisagem urbana costeira de Miami é o que contribuiu para sua alta classificação.

Conforme mostrado no mapa de calor da cidade do Climate Central, o efeito albedo é mais intenso em bairros e áreas como Brickell ou Downtown Miami, enquanto lugares mais suburbanos e arborizados como Coral Gables e Pinecrest eram muito mais frios.



Miami não apenas tem um albedo baixo, mas também é dominada por uma intensidade de calor crescente - o que significa que o índice UHI não está apenas concentrado no centro da cidade, mas também espalhado por toda a área de terra desenvolvida.

Apesar do calor devastador, o Climate Control ofereceu algumas soluções para reduzir o impacto do efeito de ilha de calor urbana, como plantar árvores ao longo das ruas e instalar telhados e pavimentos frios estão entre as maneiras de resfriar as cidades.



Um estudo publicado por cientistas da Universidade de Miami e da Universidade Internacional da Flórida em junho descobriu que os habitantes de Miami podem experimentar temperaturas 6 graus Fahrenheit mais altas em média do que o que o Serviço Nacional de Meteorologia relata oficialmente, que pode ser até 11 graus mais alto com umidade.



Fonte: CBS News.