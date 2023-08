Drone flagra tubarão nadando em direção a banhistas na costa de Palm Beach (FL)

Um drone capturou um tubarão-martelo nadando em direção a um grupo de pessoas que estavam em águas rasas na costa de Palm Beach, sul da Flórida. As imagens foram feitas em 26 de julho. (Veja o vídeo no final da matéria).



O grande tubarão-martelo nada em direção ao grupo, que se mantém firme na água até a cintura, antes que o tubarão – amplamente considerado inofensivo para os humanos – mude de curso.

Segundo Evan Parness, dono do drone e amigo do grupo que estava na água, o tubarão era um “grande tubarão-martelo”, tinha 14 pés de comprimento e provavelmente pesava cerca de 1.000 libras.

Ele escreveu no Instagram que o vídeo foi gravado “a poucos metros da costa”, acrescentando que as pessoas na água eram seus amigos. “Este foi o clipe mais intenso que já gravei. Eles conseguiram ver a enorme barbatana dorsal do tubarão o tempo todo”, disse Parness.



No dia 3 de julho, um tubarão também apareceu próximo a banhistas na parte rasa de Perdido Key, na costa noroeste, em Florida Panhandle.



As espécies de tubarão mais comuns na costa da Flórida são o Lemon Shark (Tubarão Limão); o Tiger Shark (Tubarão tigre); e o Great Hammerhead Shark ( Grande tubarão-martelo).



As praias da Flórida com mais ataques de tubarão relatados são New Smyrna Beach, Daytona Beach, Ponce Inlet, Cocoa Beach e Florida Keys. Esses são alguns locais que sofrem mais ataques de tubarão do que outros. No entanto, New Smyrna Beach, localizada no condado de Volusia, está no topo da lista.