População de Miami-Dade diminuiu entre 2019 e 2022, diz relatório

Miami, que era um ponto quente para novos moradores, está passando por uma queda populacional nos últimos tempos - a primeira desde 1970.



Apesar do boom da Flórida, que ajudou a se tornar o estado de crescimento mais rápido entre 2021 e 2022, o condado de Miami-Dade vem perdendo mais residentes do que ganhando nos últimos anos.



Entre 2019 e 2022, a população do condado de Miami-Dade encolheu, resultando em seu primeiro declínio populacional em um período de vários anos desde 1970, informou o The Wall Street Journal, citando dados do Federal Reserve Bank de St. Louis.

O declínio recente é ainda mais significativo devido ao fato de que a população do condado quase dobrou entre 1970 e 2010, de acordo com dados do projeto de Análise Econômica Regional da Flórida.



Entre 2020 e 2022, o condado também perdeu cerca de 80.000 pessoas por meio da migração líquida, com pessoas saindo para outras partes da Flórida ou outros estados, de acordo com um relatório da Brookings Institution com base nos dados do censo dos EUA.







Embora as taxas de desemprego em Miami estejam entre as mais baixas do país, o aumento dos preços das moradias na área pode ser parcialmente responsável pela expulsão dos residentes.

O valor médio de uma casa em Miami é de pouco mais de US$ 550.000, um aumento de quase 8% em relação ao ano passado, de acordo com o site de listagem online Zillow. Os preços das casas em Miami aumentaram 53% desde junho de 2020, informou o The Journal, citando dados da Zillow. O valor médio de uma casa para o Condado de Miami-Dade como um todo está agora perto de US$ 490.000, um aumento de cerca de 7% em relação ao ano passado, de acordo com Zillow.



A cidade tem a maior parcela nos EUA de "locatários sobrecarregados", ou locatários que gastam 30% ou mais de sua renda familiar com aluguel. Cerca de 61% das pessoas no mercado de aluguel de Miami se enquadram nessa categoria, disse o The Journal, citando um relatório publicado este ano pelo Joint Center for Housing Studies da Universidade de Harvard.

A renda média do condado é de cerca de US$ 57.815, de acordo com dados do US Census Bureau, coletados pela última vez de 2017 a 2021.



De acordo com um estudo recente do LinkedIn citado pelo The Journal, os destinos mais populares para as pessoas que saem da área de Miami incluem Orlando, Tampa, Jacksonville e Atlanta – todas as cidades onde os preços médios das casas são pelo menos US$ 100.000 mais baratos que Miami, mostram as estimativas da Zillow.



Fonte: Business Insider.