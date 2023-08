Museu em Fort Lauderdale: Exposição interativa permite que crianças explorem o ecossistema da Flórida

Uma nova exposição científica em um museu de Fort Lauderdale, no sul da Flórida, permite que as crianças descubram o mundo fascinante do ecossistema estadual.

O Museum of Discovery and Science inaugurou oficialmente na sexta-feira, 4 de agosto, o Discovery Spot, uma exposição interativa para crianças de até 6 anos para explorar as maravilhas do ecossistema da Flórida.

As crianças podem interagir com jogos, imagens e brinquedos no espaço de aprendizado que tem 4.000 pés quadrados. A nova exposição está agora aberta a crianças e famílias com entrada no museu.

"Este é um lugar para fazer descobertas, escalar, mergulhar, gritar, rir", disse Joe Cox, presidente e CEO do museu. "As crianças podem explorar Everglades, subir nas nuvens, mergulhar e colher laranjas em nosso pomar de frutas cítricas", completou.

A JM Family Enterprises, uma empresa automotiva diversificada com sede em Deerfield Beach, apresentou a exposição "representando ambientes e experiências icônicas da Flórida". Ela substitui o Discovery Center, que estava em exibição desde a inauguração do museu em 1992.

Os designers da nova exposição permanente focaram em atividades interativas apropriadas para crianças de até seis anos de idade.

A exposição está aberta para comemorações de aniversário e passeios escolares. O museu funciona das 10h às 17h, de segunda a sábado, e das 12h às 17h, no domingo. Os ingressos para o museu custam $ 22 para crianças e $ 27 para adolescentes e adultos.

Crianças até 23 meses não pagam.