Sistema escolar público da Flórida é o quinto maior dos EUA

AFlórida é o 5º maior sistema escolar dos Estados Unidos, atendendo 2.793.837 alunos em 4.230 escolas públicas no ano letivo de 2023 (existem 2.546 escolas particulares, atendendo 428.049 alunos). 87% de todos os alunos K-12 na Flórida são educados em escolas públicas (em comparação com a média nacional de 90%). Os dados são do Public School Review.

Em 2020, existiam 130.930 escolas K-12 nos EUA, das quais 13.452 são distritos escolares regulares (National Center for Education Statistics [NCES], 2020). Quase metade dos distritos escolares são financiados pelo estado (46,8%), com as outras fontes provenientes de fontes federais e locais.

De acordo com o último relatório do Departamento de Educação dos EUA, apenas 48,1 milhões de alunos frequentaram escolas públicas no ano passado, registrando uma diferença de 1,1 milhão de matriculados em relação aos 49,2 milhões de 2019 (EDI, 2020).

Entre todos os estados dos EUA, Califórnia, Texas, Flórida, Nova York e Illinois compõem os cinco primeiros em matrículas em escolas públicas, pois os distritos educacionais praticamente prosperam nessas comunidades (EDI, 2021), publicado pelo research.com.

Na Flórida, um total de 3,38 milhões de alunos estão matriculados em escolas K-12, segundo o portal Research.com, que aponta que 2,91 milhões de alunos estão matriculados em escolas públicas,

enquanto 471.580 ou 14,0% dos alunos estão matriculados em escolas particulares. A Flórida tem 4.181 escolas públicas (Statista, 2019). A matrícula no outono aumentou 52,9% desde 1990.

Melhores escolas

O distrito de St. Johns County tem a melhor escola de ensino médio da Flórida e várias escolas de ensino fundamental, médio e charter altamente conceituadas, segundo pesquisa feita pelo site

Niche.

As melhores escolas públicas da Flórida são a Jacksonville Beach Elementary School, a Pine View School e a Doral Academy Of Technology, de acordo com o public school review. A classificação geral do teste é baseada na classificação combinada de pontuação do teste de proficiência em

matemática e leitura de uma escola.