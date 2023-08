Vacinas dos alunos devem estar em dia antes do início das aulas na FL? O que os pais devem saber

Alunos da pré-escola até a 12ª série (K-12) que estão entrando em uma escola da Flórida pela primeira vez devem apresentar um registro de imunização (DH 680) e um Formulário de Exame Físico de Entrada na Escola da Flórida (DH 3040).

O registro de imunização deve mostrar que o aluno atendeu aos requisitos mínimos do estado para aquela série.

Requisitos de imunização para o jardim de infância até a sexta série:

- 5 doses de DTaP (difteria-tétano-coqueluche).

- 4-5 doses Poliomielite (jardim de infância). Se a quarta dose da vacina contra a poliomielite for administrada antes do quarto aniversário, uma quinta dose da vacina contra a poliomielite é necessária apenas para a entrada no jardim de infância.

- 2 doses MMR (sarampo-caxumba-rubéola).

- 3 doses Hepatite B.

- 2 doses Varicela (catapora). Esta vacina não é necessária se a varicela puder ser documentada com o ano em que a criança teve a doença por um médico licenciado, enfermeira avançada registrada ou médico assistente.

Requisitos de imunização para alunos que ingressam da sétima à 12ª série Os alunos que ingressam na sétima série devem enviar um registro de imunização atualizado com um Tdap. Todos os alunos do sétimo ao 12º ano, os registros de imunização devem mostrar que o aluno atendeu aos requisitos mínimos do estado:

- 5 doses de DTaP (difteria-tétano-coqueluche).

- 4 doses Poliomielite (IPV ou OPV).

- 2 doses MMR < (sarampo-caxumba-rubéola).

- 3 doses Hepatite B.

- 1 dose Tdap (tétano, difteria, coqueluche). É necessária uma dose de Tdap para a sétima série. Um formulário DH 680 atualizado deve ser obtido para a escola.

- 2 doses de varicela (catapora) ou teve a doença documentada por um profissional de saúde.

Recomendações adicionais de imunização para crianças - Uma dose de Meningocócica (MCV4) é recomendada para crianças de 11 a 18 anos.

- O vírus do papiloma humano (HPV) é recomendado para crianças de 11 a 12 anos. Foi aprovado para crianças a partir dos 9 anos.

O que é um Formulário 680 para imunizações na Flórida?

O formulário DH 680 é uma Certificação de Imunização da Flórida. É usado para confirmar que uma criança foi imunizada. É necessário para inscrição nos sistemas e programas escolares da Flórida.

Como você obtém o Formulário 680 na Flórida?

Florida SHOTS, Florida State Health Online Tracking System, é um registro de imunização on-line centralizado e gratuito em todo o estado que ajuda pais, profissionais de saúde e escolas a acompanhar os registros de imunização Peça ao seu médico um número de identificação pessoal para que você possa ver o histórico de imunização de seu filho e imprimir uma cópia do Certificado de Imunização da Flórida (DH Form 680).

Um formulário Florida SHOTS DH 680, certificado com assinatura eletrônica, pode ser impresso por provedores de serviços de saúde inscritos e está acessível a qualquer escola inscrita no programa.

Existe algum programa que ofereça vacinas gratuitas para crianças?

Sim. O Programa de Vacinas para Crianças é um programa federal que fornece às crianças elegíveis todas as vacinas recomendadas sem nenhum custo. O governo federal paga pelas vacinas. Médicos e clínicas concordam em administrar as vacinas a crianças qualificadas.

Isenções

E as isenções? As crianças podem frequentar escolas públicas ou privadas sem imunizações?

Todas as crianças que frequentam escolas da Flórida (públicas ou privadas) devem ser imunizadas de acordo com o Capítulo 1003.22(4) dos Estatutos da Flórida e o Capítulo 64D-3.046 do Código Administrativo da Flórida.

Uma isenção médica permanente, documentada no Formulário DH 680, pode ser concedida se uma criança não puder ser totalmente imunizada por motivos médicos.

Neste caso, o médico da criança deverá expor, por escrito, os motivos da dispensa com base em fundamentação ou prova clínica válida.

O formulário DH 681, isenção religiosa de imunização, é emitido se as imunizações estiverem em conflito com os princípios e práticas religiosas dos pais ou tutores da criança. Esta isenção é emitida por um departamento de saúde do condado e baseada

apenas em crenças ou práticas religiosas estabelecidas.