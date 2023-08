Mergulhadores encontram 32 carros submersos no Lago Doral

Uma equipe de mergulho descobriu quase três dúzias de carros submersos em um lago em Doral, no domingo, 6, no condado de Miami-Dade.

Um vídeo capturou um dos mergulhadores encontrando um veículo nas águas turvas do lago localizado na uma área perto da Northwest 87th Avenue e 13th Terrace, perto do Aeroporto Internacional de Miami. Em questão de horas, 32 carros foram encontrados.

Os mergulhadores Ken Fleming e Doug Bishop disseram ao canal 7News que tentam ajudar a resolver casos arquivados de pessoas desaparecidas. Para Fleming, os veículos despejados no lago estão ligados a várias atividades criminosas.

"Quando descobrimos um local como este com vários veículos, isso praticamente indica um crime em que eles estão descartando os veículos e os escondendo da aplicação da

lei", disse ele.

"Temos um banco de dados gigante próprio que extraímos, onde vamos, 'Esta pessoa está desaparecida com seu veículo nesta região geral do sul da Flórida'", disse Fleming, "e então, temos 40 que estamos mirando agora de pessoas que desapareceram, de dois ou três meses atrás a 30, 40 anos atrás."

Os mergulhadores estão esperando por uma pista crítica em um crime não resolvido.

"Temos um caso em que alguém dirigiu do condado de Pinellas para pegar seus parentes no aeroporto e depois desapareceu", disse Fleming, "então, neste local, estamos perto do aeroporto, é um grande corpo de água , tem fácil acesso para entrar, então nós o direcionaríamos como um potencial local de jogo sujo.

Em todo o estado, a equipe disse, eles encontraram 60 veículos submersos até o momento que possivelmente estão ligados a crimes.

"Trata-se de fornecer respostas para as famílias onde elas não as têm", disse Bishop.

"Os departamentos, respeitosamente, têm que justificar o uso de recursos e, quando um caso esfria, podemos intervir. Não precisamos justificar nosso uso de recursos e podemos ajudar a eliminar a sobrecarga de pessoal localmente . Podemos fazer isso, nos especializamos nisso, podemos fazê-lo em alto nível e como voluntários".

O próximo passo dos mergulhadores é trabalhar com o Condado de Miami-Dade para

remover todos os 32 veículos. Eles disseram que darão qualquer informação que encontrarem à polícia para ajudar em casos arquivados.