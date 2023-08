Com início das aulas, escolas da Flórida fazem treinamento contra atirador ativo

Enquanto alguns alunos ainda se preparam para voltar para a sala de aula na Flórida, treinamento contra atiradores ativos são realizados.



A fim de reforçar a segurança escolar, nesta segunda-feira, 14, as Escolas Públicas de Miami-Dade realizaram um treinamento de tiro ativo em uma escola de ensino médio de Miami.

O exercício realista, realizado na Miami Senior High School, localizada na 2450 SW First St. no bairro de Little Havana da cidade, foi projetado para preparar os socorristas para o pior.

“É assim que você consegue avaliá-los e podemos expô-los para ver o que é”, disse o chefe do Departamento de Polícia Escolar de Miami-Dade, Ivan Silva. “Há uma diferença quando você treina e nada está acontecendo, mas quando você realmente os coloca em uma situação estressante, você consegue ver uma parte diferente deles.”

Oficiais do Departamento de Polícia de Miami e médicos do Miami Fire Rescue juntaram-se aos policiais do distrito escolar na condução do exercício.



“Temos três prioridades quando respondemos a exercícios de tiroteio ativo como este”, disse Silva. “O principal é sempre parar a matança, o que significa que nossos policiais são treinados em resposta individual. O que isso significa é que eles devem enfrentar essa ameaça imediatamente.”

O exercício começou fora da escola, com o atirador simulado correndo para o nível inferior antes de subir as escadas. Uma vez lá, ele correu para uma sala de aula e se barricou lá dentro.



O dedicado oficial de recursos da escola, o primeiro a responder, correu para dentro para impedir a ameaça o mais rápido possível.

“Para nós, tudo começa com nossos oficiais de escola designados para cada escola. Esse é sempre o nosso principal. Ter um funcionário escolar dedicado em cada escola nos fornece esse ponto de contato”, disse Silva.



Na semana passada, funcionários do condado de Broward realizaram um exercício semelhante na Cypress Bay High School em Weston. Na região central da Flórida, várias escolas, como a Horizon High School em Winter Garden, realizaram os treinamentos em julho.







A nova lei de porte ilegal da Flórida entrou em vigor em 1º de julho e exige menos exercícios de tiro ativo nas escolas. O número exigido cai de 10 para seis por ano letivo. Nenhuma permissão e nenhum treinamento são necessários para portar legalmente uma arma escondida no estado.



No entanto, as escolas continuam sendo zonas livres de armas.



"A lei diminuiu o grau da penalidade. Portanto, passa de crime a contravenção se você for pego no campus", disse o chefe de segurança e proteção do Distrito Escolar do Condado de Martin, Frank Frangella ao canal WESH.