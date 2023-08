Polícia de Broward procura irmãs desaparecidas no aeroporto de Fort Lauderdale (FL)

As autoridades buscam a ajuda do público na busca por duas irmãs adolescentes que desapareceram do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

De acordo com a Unidade de Pessoas Desaparecidas do Gabinete do Xerife de Broward, Thyatria Hill, de 17 anos, e Jasmine Hill, de 14 anos, foram vistas pela última vez perto da 300 Terminal Drive na FLL, por volta do meio-dia de domingo, 13.

As duas adolescentes têm cabelos pretos e olhos castanhos. Thyatria tem 5 pés e 8 polegadas de altura e pesa cerca de 140 libras, enquanto Jasmine tem 5 pés e 5 polegadas de altura e pesa cerca de 130 libras.



Os investigadores acreditam que as irmãs estão na cidade de Lauderhill.



Qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro deve entrar em contato com o detetive BSO Chris Blankenship em 954-321-4268 ou o número não emergencial do BSO em 954-764-HELP (4357).



As autoridades não informaram se elas moram na Flórida, ou desembarcaram no estado temporariamente.