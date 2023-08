Juiz da FL pode decidir contra a Disney sem necessidade de julgamento

Um juiz da Flórida deve decidir sem julgamento contra a Disney no processo de aquisição pelo governador Ron DeSantis de um conselho que supervisiona o Walt Disney World.



Os indicados pelo governador republicano deram a informação em um processo judicial na terça-feira, 15.

Membros do Central Florida Tourism Oversight District pediram ao juiz estadual de Orlando um julgamento sumário que decidiria a seu favor em cinco das nove acusações em seu caso.



O caso é um dos dois processos decorrentes da aquisição, que foi uma retaliação à oposição pública da Disney à legislação “Don't Say Gay” defendida por DeSantis e legisladores republicanos. No outro processo, no tribunal federal de Tallahassee, a Disney diz que DeSantis violou os direitos de liberdade de expressão da empresa.

DeSantis não é parte no processo judicial estadual em que seus nomeados acusam a Disney de despojá-los injustamente de poderes sobre design e construção de seu território.



Os nomeados por DeSantis argumentaram que o conselho de apoiadores da Disney não notificou adequadamente, não tinha autoridade e delegou ilegalmente autoridade do governo a uma entidade privada.



O juiz do caso estadual no mês passado recusou o pedido da Disney para arquivar o processo.

A briga entre DeSantis e Disney começou no ano passado depois que a empresa, enfrentando pressão interna e externa, se opôs publicamente a uma lei estadual que proibia aulas sobre orientação sexual e identidade de gênero nas séries iniciais, uma política que os críticos chamam de “Não diga gay”.



Como punição, DeSantis assumiu o distrito por meio de legislação aprovada pelos legisladores da Flórida e nomeou um novo conselho de supervisores para supervisionar os serviços municipais para os extensos parques temáticos e hotéis. Mas a autoridade dos novos supervisores era limitada pelos acordos da empresa com os predecessores.

Em resposta, DeSantis e os legisladores da Flórida aprovaram uma legislação que revogou esses acordos.

O governador divulgou sua rivalidade de um ano com a Disney em sua corrida pela indicação presidencial do Partido Republicano para 2024, muitas vezes acusando a gigante do entretenimento de estar "acordada" demais. A Disney acusou o governador de violar seus direitos da Primeira Emenda.

Em entrevista à CNBC na segunda-feira, DeSantis instou a Disney a desistir do processo da empresa, dizendo que ele e seus aliados deixaram a rivalidade com a empresa.



Fonte: Associated Press.