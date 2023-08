Criança de 9 anos atira e mata acidentalmente irmão de 6 anos em casa em Jacksonville (FL)

Uma criança de 9 anos encontrou uma arma e disparou um único tiro dentro de uma casa em Jacksonville (FL), na tarde de segunda-feira, 14, matando acidentalmente uma outra criança de 6 anos, disseram autoridades.

As crianças, dois meninos, estavam dentro de uma casa na Shady Pine Street South junto com um adulto no momento do tiro, disse o chefe assistente do escritório do xerife de Jacksonville, J.D. Stronko, durante uma coletiva de imprensa. A vítima foi encaminhada ao hospital local, mas não resistiu.



Não há indicação de violência criminal e ninguém foi acusado de crime, disse ele, acrescentando que as circunstâncias do tiroteio estão sob investigação.



As duas crianças seriam irmãs, segundo o jornal Action News Jax. Não ficou claro qual o relacionamento entre os dois meninos e o adulto da casa. As autoridades podem não divulgar essas informações de acordo com a Lei de Marsy, um estatuto estadual que dá às vítimas de crimes certas proteções e direitos.







A Flórida tem uma lei de prevenção de acesso infantil. De acordo com o Estatuto da Flórida 790.174, qualquer pessoa que armazene ou deixe uma arma de fogo carregada e "que saiba ou deva saber que um menor provavelmente terá acesso à arma de fogo" é obrigada a "manter a arma de fogo em uma caixa ou recipiente bem trancado ou em um local que uma pessoa razoável acreditaria ser seguro ou deve protegê-lo com uma trava de gatilho" na maioria dos casos.

Deixar uma arma desprotegida onde uma criança possa encontrá-la é considerado contravenção de segundo grau.







Tiros não intencionais envolvendo crianças acontecem com mais frequência quando as crianças estão em casa, de acordo com Everytown for Gun Safety. A organização revisou os dados de 2015 a 2022 e descobriu que o número médio de incidentes com crianças por dia foi maior no verão.

Nos EUA, cerca de 4,6 milhões de menores vivem em casas com pelo menos uma arma de fogo carregada e destrancada, de acordo com o Giffords Law Center to Prevent Gun Violence.



O incidente aumenta o número crescente de crianças de até 17 anos mortas este ano em violência armada: 1.114 até esta quarta-feira, 16, com outros 3.065 feridos, mostram os dados do Gun Violence Archive.

Crianças e adolescentes têm maior probabilidade de morrer por armas de fogo do que de qualquer outra forma - uma causa terrível que superou os acidentes de carro em 2020. As armas de fogo representaram quase 19% das mortes em 2021 de crianças de 1 a 18 anos, de acordo com os Centros de Controle de Doenças e Banco de dados WONDER de prevenção.



Fontes: CNN e CBS.