Polícias passam para o Estado investigações sobre bem-estar infantil na Flórida

Pela primeira vez em décadas, todas as investigações de bem-estar infantil agora são tratadas pelo Departamento Estadual de Crianças e Famílias (DCF, na sigla em inglês), a partir desta semana. As polícias locais tinham até o final de 2023 para concluir essa transição conforme lei aprovada no ano passado.

Até então, havia escritórios da polícia de sete condados que ainda investigavam alegações de abuso infantil, negligência e abandono. O restante dos casos em todo o estado já eram tratados pelo Departamento de Crianças e Famílias.



Esses sete últimos condados respondiam por um quarto da população infantil da Flórida. São eles:



Walton

Broward

Hillsborough

Pasco

Pinellas

Seminole

Manatee





Cada escritório do xerife tem feito a transição de seus casos da administração do condado para o estado neste verão, seguindo uma lei aprovada pelo legislativo exigindo que eles façam isso. O último escritório a concluir essa transição foi o Gabinete do Xerife do Condado de Manatee, finalizado na semana passada, de acordo com o DCF.

Por meio dessa transição, foram oferecidos cargos aos investigadores de proteção à criança (CPIs) do condado no DCF. Se um investigador não optasse por trabalhar com o estado, alguns tinham a oportunidade de se transferir para o escritório do xerife ou encontrar emprego em outro lugar.

Existe uma alta taxa de rotatividade das CPIs em geral, muitas vezes atribuída à natureza dos casos que administram. O DCF encerrou o ano fiscal de 2022-2023 com uma taxa de vacância em todo o estado para CPIs de 7%. Isso representa uma queda de mais de 20% no ano fiscal anterior.

O DCF tem aproximadamente 1.600 cargos de CPI em todo o estado.



Fonte: canal WTSP.