Conselhos escolares da Flórida proíbem uso de celular pelos alunos

O estado da Flórida recentemente aprovou várias novas leis que proíbem o uso de telefones celulares nas dependências da escola durante o período letivo. Professores e escolas exigirão que os telefones sejam colocados em um espaço seguro durante as aulas.



Estudos mostraram que quanto mais as crianças usam seus telefones, menos provável é que desenvolvam habilidades de comunicação face a face. Os professores pressionaram por uma mudança no código de conduta, que antes permitia que os alunos guardassem os telefones nos bolsos. Eles disseram que a nova política ajudaria a evitar distrações em sala de aula e problemas disciplinares.



Sendo assim, as escolas têm autoridade para proibir o uso de telefones celulares inclusive durante a hora do almoço, se assim o desejarem. Os funcionários das escolas do distrito de Bay dizem que a melhor maneira de os pais enviarem uma mensagem aos filhos é ligando diretamente para a escola.



O conselho escolar alterou a política para que os alunos com deficiência não sejam punidos por usar seus telefones. Também permite que os alunos os usem durante uma emergência. Essas regras também se aplicam a smartwatches e outros dispositivos pessoais. Ação disciplinar será tomada contra os alunos que optarem por não obedecer.



O Orange County School District votou unanimemente para adotar a proibição de celulares no código de conduta no início do mês. Os telefones devem ser mantidos no modo silencioso e guardados em mochilas ou bolsas.



As mesmas recomendações foram tomadas pelo distrito escolar de Broward.



"A tecnologia pessoal deve ser desligada e mantida fora de vista durante todas as atividades de instrução e de aula. Nenhum telefone celular ou outra tecnologia pessoal pode ser usado para fins de comunicação, exceto sob a direção de um professor ou administrador para fins de instrução", diz o distrito em seu site.

TikTok



A lei HB 379 também proíbe o uso do TikTok em dispositivos pertencentes aos distritos escolares e por meio de acesso à Internet fornecido pelos distritos.



“Ser crianças normais, como as crianças eram antes das redes sociais, é importante. A mídia social (causa) mais problemas do que resolve, e acho que causa mais mal do que bem. Portanto, vamos fazer com que nosso sistema educacional seja o mais voltado para a educação tradicional que pudermos”, disse o governador Ron DeSantis.



Uma petição no change.org pede que a medida seja encerrada porque prejudica alunos e professores:



"A proibição de telefones celulares nas salas de aula causou protestos tristes em toda a Flórida, com professores incapazes de usar os telefones dos alunos como dispositivos e ferramentas de estudo. Em vez disso, os professores agora têm que usar métodos antiquados para ensinar os alunos aos quais não estão acostumados, na maioria das vezes nas salas de aula, livros cromados são usados, mas quando não há nenhum disponível, a maioria dos professores permite que telefones sejam usados agora com esta nova lei, isso não é Não é possível, a menos que o administrador de uma escola o aprove", diz a petição.