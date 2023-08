Aumenta número de alunos da FL internados por problemas de saúde mental

As aulas estão de volta, mas de acordo com especialistas em saúde mental, alguns alunos não estão mentalmente preparados para enfrentar o ano letivo.



Windy McCarty, diretora regional do Central Florida Behavioral Hospital, disse ao jornal Click Orlando que este mês viu um aumento de 47% no número de jovens internados em comparação com agosto de 2022.



Segundo a diretora, o aumento fez com que o hospital adicionasse 20% a mais de leitos para crianças em suas instalações. Essas crianças são estudantes de vários distritos da região.

“Parte meu coração ver as crianças tendo que lutar e passar por tantos estresses que talvez você e eu não precisássemos quando éramos mais jovens”, disse McCarty.



A conselheira licenciada Cherlette McCullough acredita que é um resultado direto de crianças tentando lidar com várias mudanças, incluindo a vida conectada o tempo todo, além de bullying, pressão acadêmica e dificuldades econômicas em casa.



McCullough fez referência a mudanças no currículo escolar e nas diretrizes, incluindo a política de telefonia celular em certos distritos.



“Definitivamente, usamos nossos celulares por segurança, e há um certo conforto que temos quando se trata de ter nossos celulares conosco e poder usá-los livremente”, disse ela, que destacou outros tipos que causam estresses como bullying, pressão acadêmica e dificuldades econômicas em casa.



Os especialistas disseram que os pais devem prestar atenção aos sinais. Se os hábitos alimentares do seu filho mudam, ele fica menos motivado e não se preocupa em fazer as coisas de que costuma gostar. Esses podem ser sinais de alerta de ansiedade ou depressão.



A orientação é que os pais deem aos filhos a ajuda de que precisam.



Lei Baker



Todos os dias na Flórida, crianças e adolescentes são internados involuntariamente para avaliações psiquiátricas de acordo com a Lei Baker, uma lei de 1971 que autoriza exames psicológicos forçados. No ano fiscal de 2020-21, exames involuntários ocorreram mais de 38.000 vezes em crianças menores de 18 anos – uma média de mais de 100 por dia e um aumento de quase 80% na última década, de acordo com os dados mais recentes, conforme publicado pelo Washington Post.



Algumas crianças foram levadas algemadas.



A dependência da Flórida de exames psicológicos forçados está aumentando em meio a uma crise nacional de saúde mental entre crianças em idade escolar. A porcentagem de meninas que relataram sintomas depressivos e pensamentos suicidas aumentou em 2021, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.