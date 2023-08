Alunos premiados com vouchers escolares têm alta de 44% na Flórida

O número de alunos da Flórida premiados com vales escolares saltou para mais de 117.500 este ano (44% de aumento) principalmente devido a uma nova lei estadual que tornou todos os alunos elegíveis para programas de bolsas antes voltados para crianças de baixa renda.

Em 11 de agosto, mais de 382.000 alunos receberam vouchers para o ano letivo de 2023-24, dando-lhes acesso a dinheiro para mensalidades em escolas particulares, serviços de educação domiciliar ou terapias para crianças com deficiência, de acordo com o Step Up For Students, o grupo privado que administra a maioria dos programas de bolsas de estudo da Flórida.

O número representa um aumento de 44% em relação ao ano anterior, quando cerca de 264.400 bolsas foram concedidas na mesma data.



Os programas de vouchers que anteriormente atendiam crianças de baixa renda este ano receberam muito mais inscrições e concederam muito mais bolsas de estudo do que em 2022. Esses prêmios de bolsas aumentaram em mais de 12.000 no Condado de Broward, mais de 7.600 no Condado de Palm Beach, mais de 5.300 no Condado de Duval, e em mais de 6.400 em Orange County, mostraram os dados de Step Up.

As bolsas valem em média cerca de US$ 7.800 por ano, embora os valores reais variem de acordo com a série do aluno e com o condado. Os programas de vouchers ainda são obrigados a priorizar a concessão de prêmios a crianças cujas famílias ganham não mais que 185% do limite federal de pobreza, ou uma família de quatro pessoas que ganha US$ 55.000 por ano ou menos. Mas todos, sejam de classe média ou muito ricos, agora podem se inscrever.



O aumento nas bolsas de estudos era esperado depois que o governador Ron DeSantis assinou em março a nova lei, que ele chamou de “grande mudança de jogo” que aumentaria as opções educacionais para as famílias. A lei foi celebrada por líderes do Partido Republicano, defensores da escolha da escola e pais que já pagam por escolas particulares que agora são elegíveis para assistência do estado.

Eles argumentaram que as famílias que nunca optaram por escolas públicas gratuitas ainda pagam impostos escolares e, portanto, faz sentido fornecer-lhes vouchers escolares para ajudar a compensar os custos das escolas particulares.



Fonte: Sun Sentinel.