NHC monitora sistemas no Atlântico que podem impactar o sul da Flórida

O National Hurricane Center está observando quatro sistemas no Atlântico, incluindo um que pode se mover para o Golfo do México na próxima semana, aumentando as chances de chuva na Flórida no fim de semana.



O sul da Flórida e Florida Keys poderão ter muita chuva, segundo a previsão.



Todos os quatro sistemas têm chances variadas de desenvolvimento, variando de baixo a alto, de acordo com o National Hurricane Center nesta sexta-feira, 18. Atualmente, nenhum sistema representa uma ameaça à terra.



Quem estiver na costa do Golfo, especialmente Texas e Louisiana, deve verificar a atualização diariamente, diz Jamie Rhome, vice-diretor do centro de furacões.



1 - Uma área de perturbação ao norte de Hispaniola provavelmente se moverá para o Golfo do México no início da próxima semana, onde uma ampla área de baixa pressão pode se formar. Depois disso, o sistema pode se desenvolver lentamente à medida que se move para o oeste e se aproxima da costa oeste do Golfo no meio da semana. O sistema tem 30% de chance de uma nova formação na próxima semana.



2- Uma perturbação a algumas centenas de milhas a oeste das ilhas de Cabo Verde apresentava alguns sinais de aguaceiros e trovoadas organizadas em associação com uma vasta área de baixa pressão. O sistema tem 60% de chance de formação nos próximos dois dias e 70% de chance na próxima semana.



3- No Atlântico central, um vale de baixa pressão a meio caminho entre as ilhas de Cabo Verde e as Pequenas Antilhas gerou alguns aguaceiros desorganizados e trovoadas na sexta-feira. O sistema tem 40% de chance de se formar nos próximos dois dias e na próxima semana.



4 - O último sistema que os meteorologistas estão observando é outro vale de baixa pressão várias centenas de quilômetros a leste-sudeste das Pequenas Antilhas. O sistema tem 10% de chance de formação em dois dias e 20% de chance na próxima semana.



O pico da temporada de furacões no Atlântico é 10 de setembro, com a maior atividade ocorrendo entre meados de agosto e meados de outubro.