Bactéria carnívora rara mata cinco pessoas na área de Tampa (FL)

Cinco pessoas morreram de uma bactéria carnívora rara na área de Tampa, costa oeste da Flórida. A bactéria também foi a causa recente da morte de outras três pessoas em Connecticut e Nova York.



A bactéria Vibrio vulnificus, que pode ser encontrada em frutos do mar crus ou mal cozidos, água salgada e água salobra, causou a morte de duas pessoas desde janeiro no condado de Hillsborough, lar de Tampa, segundo o Departamento de Saúde da Flórida. Uma pessoa adicional morreu em cada um dos condados vizinhos de Pasco, Polk e Sarasota.

A Flórida registrou um total de 26 casos em todo o estado este ano, segundo o Departamento, que não listou a causa da infecção nos cinco casos de 2023.



Outras mortes recentes foram registradas no Nordeste dos EUA, onde a governadora de Nova York, Kathy Hochul, anunciou que foi detectada em uma pessoa que morreu em Long Island. As autoridades de saúde ainda estão investigando como a vítima foi infectada.



Em Connecticut, três pessoas, com idades entre 60 e 80 anos, foram infectadas com a bactéria em julho, informou o Departamento de Saúde Pública do estado. Dois desses pacientes já morreram.



Um dos pacientes de Connecticut relatou comer ostras cruas de um estabelecimento fora do estado, enquanto os outros dois relataram exposição a sal ou água salobra em Long Island Sound.

A água salobra é criada quando a água doce de um rio ou lago encontra a água do mar, que contém sal. O departamento de saúde da Flórida adverte as pessoas a não entrarem em água morna e salobra se tiverem cortes ou arranhões recentes, porque a bactéria pode entrar no corpo através de um corte ou ferida e causar uma infecção.





A bactéria não pode penetrar na pele intacta, mas deve entrar através de uma ruptura existente na pele. Se a bactéria entrar no corpo através de um corte ou ferida, pode causar fasceíte necrotizante, na qual a carne ao redor do local da infecção morre.



Em 2009, a brasileira Sonia passou pela terrível experiência ao ser infectada com a bactéria streptococcus (que também causa a fascite necrosante) e por pouco, conforme relatou com exclusividade ao Gazeta News, não perdeu a vida.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, muitos infectados podem precisar de cuidados intensivos ou amputações de membros; cerca de 1 em cada 5 que contraem a infecção morre, às vezes dentro de um ou dois dias após adoecer, diz o CDC.

Cerca de 80.000 pessoas contraem infecções por vibrio a cada ano e cerca de 100 pessoas morrem da infecção anualmente nos EUA, diz o CDC.



Fonte: USA TODAY.