Publix reforça proibição de animais de estimação nas lojas

O Publix Supermarkets está reforçando aos clientes a sua política de proibição de animais de estimação dentro de suas lojas. Placas foram colocadas nas lojas em todo o estado da Flórida orientando que os animais que não são considerados 'de serviço' sejam retirados do local.



Na política de animais de serviço da loja, um animal de serviço é um cachorro ou cavalo em miniatura treinado individualmente para trabalhar ou realizar tarefas para ajudar um indivíduo com deficiência.



"Cães, cavalos em miniatura ou outros animais que fornecem apenas apoio emocional, conforto ou companhia não são considerados animais de serviço", diz a rede.



Para evitar que os compradores afirmem que seu animal de estimação é um animal de serviço, as placas nas lojas também lembram que é ilegal deturpar seu animal de estimação de forma fraudulenta. O crime é uma contravenção de segundo grau e os infratores são obrigados a cumprir 30 horas de serviço comunitário para uma organização que atende pessoas com deficiência.



Embora os animais de serviço sejam permitidos, eles devem estar sob o controle de seus donos e a loja pediu que as pessoas os mantenham longe de carrinhos ou cestas para fins de higiene.



“De acordo com a lei federal, os animais de serviço são cães ou cavalos em miniatura treinados para realizar tarefas para pessoas com deficiência”, afirma a rede. "Animais de serviço não são permitidos em mercearias pelo FDA. Cães, animais de estimação e outros animais cuja única função é fornecer conforto, companhia ou apoio emocional, não se qualificam como animais de serviço e não são permitidos no Publix, mesmo com um atestado médico."