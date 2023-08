Perda de cobertura do Medicaid na Flórida levanta preocupações

A Flórida está atualmente no processo de determinar se os inscritos no Medicaid ainda são elegíveis para cobertura depois de mais de 250.000 pessoas terem perdido a cobertura no início deste ano.



Mais da metade dos floridianos que perderam a cobertura do Medicaid o fizeram por razões processuais e não porque eram inelegíveis, de acordo com uma análise do Georgetown University Center for Children and Families.

O centro de Georgetown e vários grupos de políticas de saúde discutiram a forma como o estado lidou com o processo de redeterminação do Medicaid após o fim da emergência de saúde pública COVID-19. Dezenas de milhares de beneficiários do Medicaid perderam seus cuidados de saúde por falha no sistema ou outro problema processual.



Os Centros de Serviços Medicare e Medicaid enviaram recentemente ao estado uma carta dizendo que a Flórida pode não estar seguindo as diretrizes federais que exigem que os estados forneçam assistência imediata àqueles que estão renovando ou solicitando o Medicaid.



“A Flórida já tem uma das taxas mais altas de crianças sem seguro do país, e a má administração do estado com esse desenrolar provavelmente piorará uma situação ruim”, disse Joan Alker, diretora executiva do centro de Georgetown. “À medida que as crianças voltam para a escola, sabemos que as lacunas na cobertura são um grande problema.”



Ela acrescentou: “Ouvimos inúmeras histórias de crianças que tiveram que renunciar aos tratamentos necessários porque foram canceladas no Medicaid e não têm cobertura. Portanto, certamente é hora de o governador fazer uma pausa e entender por que tantos floridianos estão perdendo cobertura por motivos processuais, especialmente para crianças”.



Enquanto isso, o Florida Policy Institute disse que o grupo “também chamou a atenção para uma carta recente dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) para o secretário da Agência de Administração de Saúde da Flórida, Jason Weida, que descreve algumas possíveis violações do estado em seu processo de redeterminação do Medicaid. De modo geral, parece que a Flórida está a caminho de receber ações corretivas federais, que podem incluir uma pausa no processo ou ramificações financeiras”.



Mais de 128.000 crianças perderam a cobertura. Dentre os problemas apontados estão longos tempos de espera de call center e longo tempo de processamento de inscrição para solicitar e renovar o Medicaid.