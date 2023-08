Praias da Flórida estão entre as mais populares no Instagram; South Beach lidera

As praias da Flórida são um grande atrativo para o Sunshine State. Várias delas estão entre as mais populares nas redes sociais como Instagram e TikTok, de acordo com um estudo da usebounce.com.



No Instagram, as praias da Flórida classificadas entre as 20 melhores dos EUA são:



Nº 1: South Beach, Miami – 8.042.686 postagens no Instagram

Nº 7: Clearwater Beach, Clearwater - 1.282.171 postagens no Instagram

Nº 8: Panama City Beach, Panama City Beach — 985.763 postagens no Instagram

Nº 11: Cocoa Beach, Cocoa Beach — 777.761 postagens no Instagram

Nº 13: Pensacola Beach, Santa Rosa — 696.588 postagens no Instagram

Nº 14: St. Pete Beach, St. Pete Beach — 589.703 postagens no Instagram

No TikTok, as praias classificadas entre as 20 melhores dos EUA são:



Nº 3: South Beach, Miami - 884,9 milhões de visualizações no TikTok

Nº 7: Panama City Beach, Panama City Beach - 516,3 milhões de visualizações no TikTok

Nº 11: Clearwater Beach, Clearwater - 230,5 milhões de visualizações no TikTok

Nº 15: Cocoa Beach, Cocoa Beach - 139,7 milhões de visualizações no TikTok

Nº 17: Pensacola Beach, Santa Rosa - 85,6 milhões de visualizações no TikTok

Nº 18: St. Pete Beach, St. Pete Beach — 85,3 milhões de visualizações no TikTok.

Veja o ranking completo aqui.