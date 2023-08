Saiba como investir estrategicamente no mercado de imóveis na Flórida com a Nova Real Estate

Investir em um imóvel em Orlando é estratégia com retorno garantido. Todos os anos, milhares de pessoas vêm passar férias em Orlando. São em média mais de 59 milhões de visitantes anualmente, segundo a agência oficial de turismo do estado, a Visit Florida.

Muitas delas encontram motivos para ficar e decidem por comprar ou alugar um imóvel na área. O mercado imobiliário de Orlando é um dos mais aquecidos do país. De acordo com o Bankrate, Orlando ocupa o 5º lugar no "índice de calor da habitação" para as 50 principais regiões metropolitanas dos Estados Unidos.

"É crucial contar com um broker de confiança, alguém que realmente entenda do mercado imobiliário na área em que você planeja investir. Essa é a diferença que faz na hora de avaliar o retorno do seu investimento. Além de considerar a localização e os custos associados à propriedade, é fundamental acompanhar as tendências recentes do mercado e descobrir o que torna uma propriedade verdadeiramente lucrativa." sugere Fernanda Negromonte, Broker e CEO da Nova Real Estate.

Com o foco na compra e venda de imóveis de alto padrão, sejam eles casas de férias ou residência própria, a Nova Real Estate tem se destacado com serviço diferenciado aos clientes. Seus funcionários qualificados ajudam a explorar o que há de melhor no mercado de imóveis em Orlando e região para quem busca adquirir propriedades lucrativas para aluguel.

Estabelecendo um novo padrão de excelência e localizada em uma área estratégica de Orlando, no bairro de Doctor Phillips, a Nova Real Estate abrange todos os aspectos do setor imobiliário, desde aluguel de imóveis, compra e venda de casas, até gerenciamento de propriedades e casas de férias.

Suporte completo em todas as etapas

Ao investir com a Nova Real Estate, os investidores têm acesso ao suporte completo em todas as etapas - desde a seleção das propriedades até a interação com os hóspedes. Dessa forma, as famílias que buscam desfrutar das férias em Orlando contam com atendimento exclusivo e personalizado em três idiomas: inglês, português e espanhol, assistência contínua - do momento da reserva até o check-out, e uma equipe dedicada de limpeza e manutenção para assegurar que a acomodação esteja sempre impecável e bem cuidada.

"Junte-se a nós nesta jornada e comece a escrever o próximo capítulo da sua vida em uma das cidades mais cativantes do mundo. Nosso compromisso é com a qualidade para proporcionar uma experiência excepcional", destaca Fernanda.

Conheça mais a agência e seus serviços pelas redes sociais e pelo site www.fenegromonte.com.