Naples e outras 8 cidades da Flórida estão entre as mais desejáveis para se viver nos Estados Unidos

A cidade de Naples, no sudoeste da Flórida, é a quinta cidade mais desejável para se viver nos Estados Unidos. Outras oito cidades da Flórida entraram no ranking para 2023-2024, elaborado pela U.S. News.

Entre os fatores que contribuíram para as classificações da pesquisa "Melhores Lugares para Morar" estão acessibilidade, mercado de trabalho e qualidade de vida.

Conhecida pelo comércio sofisticado e pelos campos de golfe, Naples é uma área metropolitana razoavelmente pequena em comparação com lugares como Tampa ou Miami, mas oferece bastante clima quente da Flórida, acesso à praia e um local um pouco mais remoto que atrai muitos. Além das altas pontuações na pesquisa de conveniência e para o crescimento populacional devido à migração líquida, Naples ocupa o 8º lugar no número de atrações e estabelecimentos para os residentes e visitantes desfrutarem em relação ao tamanho da população, aponta a pesquisa.

No geral, entraram também: Sarasota, Port St. Lucie, Daytona Beach,Fort Myers, Tampa, Orlando, Jacksonville e Melbourne.

Para determinar a conveniência de uma área metropolitana, para o ranking de 2023-2024, foram considerados vários fatores, incluindo uma pesquisa da SurveyMonkey perguntando a mais de 3.100 entrevistados onde eles prefeririam morar, se pudessem escolher. Para ver se as pessoas parecem estar agindo de acordo com esse desejo, também foi analisado o crescimento populacional devido à migração líquida para cada área metropolitana de 2020 a 2021, com base em informações do U.S. Census Bureau. Também foi analisado o número de atrações e estabelecimentos de entretenimento, incluindo tudo, desde museus e parques a restaurantes e bares, em relação ao tamanho da população. Por fim, foi considerado a temperança do clima, para ver quais lugares ofereciam um clima nem muito quente nem muito frio para a maioria da população.

Confira a lista completa dos lugares mais desejáveis para se viver nos EUA em 2023-2024:

1. Myrtle Beach, Carolina do Sul

2. Colorado Springs, Colorado

3. Honolulu

4. Los Angeles

5. Naples, Flórida

6. San Diego

7. Sarasota, Flórida

8. Portland, Oregon

9. Charlotte, Carolina do Norte

10. Port St. Lucie, Flórida

11. Daytona Beach, Flórida

12. São Francisco

13. Fort Myers, Flórida

14. Tampa, Flórida

15. Orlando, Flórida

16. Jacksonville, Flórida

17. Melbourne, Flórida

18. Santa Bárbara

19. Seattle

20. Savannah, Geórgia

21. Virginia Beach, Virgínia

22. Eugene, Oregon

23. Charleston, Carolina do Sul

24. San Antonio, Texas

25. Raleigh e Durham, Carolina do Norte