Mãe que teve bebê atacada por estranha em shopping de Miami-Dade (FL) faz alerta

Uma mãe que teve sua bebê de 4 meses atacado por uma estranha no Aventura Mall, em Miami-Dade (FL), fez um alerta a outros pais para tomarem cuidado.



“É importante estar ciente de quem está ao seu redor e ter cuidado com seus filhos”, alertou a mãe da criança, que pediu para não ser identificada, dando um recado para quem faz compras com crianças pequenas.

Segundo ela, que estava com a filha de 4 meses no carrinho e acompanhada do marido no mall, eles foram abordados por Martha Pratt, que inesperadamente agarrou a bebê pela camisa.



O pai da menina disse à polícia que Pratt estava gritando obscenidades e dizendo que queria levar o bebê com ela. O casal imediatamente tentou afastá-la da criança, mas ela resistiu e chegou a dar um tapa na mão da mãe.



A família, que chamou a polícia logo depois, disse que não conhece a mulher. Após a tentativa de pegar o bebê, ela saiu correndo do shopping, mas os policiais a encontraram pouco tempo depois no estacionamento da biblioteca de Aventura.

Durante sua audiência no tribunal na segunda-feira, 21, a juíza do circuito de Miami-Dade, Mindy Glazer, perguntou à mulher se ela tinha “benefícios hospitalares” para ser internada em um hospital em vez de ficar na prisão enquanto aguarda a sentença.



Ela enfrenta acusações de agressão e negligência infantil sem grandes danos corporais enquanto aguarda uma internação no Mercy Hospital, de acordo com os autos do tribunal. Ela também foi banida do Aventura Mall e recebeu ordem de não se aproximar das vítimas.



Fonte: Local 10.