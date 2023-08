Governo proibiu, mas programas locais ajudam indocumentados

Apesar da proibição pelo governo estadual e do corte de verbas, programas locais ainda estão ajudando imigrantes indocumentados e outras pessoas a conseguirem documentos, como carteira de identidade, que dão acesso a alguns benefícios na Flórida.

A carteira de identidade comunitária facilita na hora de obter cuidados médicos, por exemplo. Estes documentos de identificação são frequentemente utilizados por pessoas sem-abrigo, idosos ou ex-presidiários, imigrantes indocumentados e outros que possam ter dificuldades em obter um documento de identificação estadual ou federal.

Ivan Parra, diretor do programa de identificação comunitária administrado pelo Serviço de Assistência Jurídica do Condado de Broward, disse que os cartões de identificação podem permitir que os residentes do condado abram contas bancárias, busquem seus filhos na escola e acessem o transporte público ou a biblioteca local. Parra acrescentou que essas identidades podem ajudar a "restaurar o senso de dignidade e pertencimento" aos titulares dos cartões.

"Existem tantas populações vulneráveis em nossa comunidade que muitas vezes passam despercebidas", disse Brent McLaughlin, presidente e CEO da organização sem fins lucrativos de serviços sociais Branches, que emite identificações comunitárias no condado de Miami-Dade.

Em maio, DeSantis assinou o Projeto de Lei 1718 do Senado, que impede condados e municípios de financiar organizações que fornecem IDs a indivíduos que não podem provar que são cidadãos ou residentes legais. A nova regra entrou em vigor em 1º de julho.

Embora os condados não possam mais financiar programas do tipo, continuarão a aceitá-los através de doações.