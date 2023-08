Com 63,7 milhões de pessoas, 81% da população hispânica nos EUA possui cidadania americana

Em 2022, 63,7 milhões de hispânicos viviam nos Estados Unidos. A população hispânica dos EUA tem origens diversas na América Latina e na Espanha e é composta por maioria naturalizada ou nascida no país, segundo o Pew Research Center.

Os imigrantes representam uma parcela cada vez menor da população hispânica dos EUA. Cerca de um terço (32%) de todos os hispânicos dos EUA eram imigrantes em 2021, abaixo dos 37% em 2010. Os nascimentos de pais hispânicos nos EUA ultrapassaram a chegada de novos imigrantes nesse período. Como resultado, a população hispânica nascida nos EUA cresceu 10,7 milhões, enquanto a população imigrante cresceu 1,1 milhão.

A grande maioria dos hispânicos dos EUA são cidadãos dos EUA. Cerca de 81% dos hispânicos que viviam no país em 2021 eram cidadãos dos EUA, contra 74% em 2010. Os cidadãos dos EUA incluem pessoas nascidas nos EUA e seus territórios (incluindo Porto Rico), pessoas nascidas no exterior de pais americanos e imigrantes que têm que tornar-se cidadãos dos EUA através da naturalização.

Entre os grupos de origem hispânica, praticamente todos os porto-riquenhos são cidadãos dos EUA. Os espanhóis (95%), os panamenhos (90%), os cubanos (82%) e os mexicanos (81%) apresentam algumas das taxas de cidadania mais elevadas, enquanto os hondurenhos e os venezuelanos (51% cada) apresentam as taxas mais baixas.

Origens

As cinco maiores populações hispânicas nos EUA por grupo de origem eram mexicanos (37,2 milhões), porto-riquenhos (5,8), salvadorenhos (2,5), dominicanos (2,4) e cubanos (2,4). Os outros três grupos de origem com populações superiores a 1 milhão eram os guatemaltecos (1,8 milhões), os colombianos (1,4) e os hondurenhos (1,1).

Venezuelanos, dominicanos e guatemaltecos são os grupos de origem hispânica que mais crescem. Entre 2010 e 2021, a população venezuelana nos EUA aumentou 169%, de 240.000 para 640.000. Esta foi de longe a taxa de crescimento mais rápida entre os grupos de origem hispânica. Os dominicanos e os guatemaltecos tiveram as taxas de crescimento mais rápidas, de 60% cada.

Em contraste, os mexicanos, o maior grupo de origem hispânica, tiveram a taxa de crescimento mais lenta, de 13%. No entanto, a população de origem mexicana adicionou um número maior de pessoas do que qualquer outro grupo de origem - 4,3 milhões - de 2010 a 2021.

Áreas metropolitanas

A composição da população hispânica dos EUA varia amplamente nas principais áreas metropolitanas. No Centro-Oeste, Oeste e Sul, as maiores populações hispânicas tendem a ser predominantemente mexicanas, com notáveis exceções Miami e Orlando. Cerca de três quartos dos hispânicos nas áreas de Chicago (78%) e Los Angeles (75%) identificam-se como mexicanos, assim como 71% na área de Houston.

Os porto-riquenhos representam 43% dos hispânicos na área de Orlando, Flórida; Os cubanos representam 40% dos hispânicos na área de Miami; e os salvadorenhos representam 31% dos hispânicos na área de Washington, D.C.

Por outro lado, as populações hispânicas nas áreas metropolitanas do Nordeste tendem a ser mais diversificadas. Por exemplo, nenhum grupo de origem representa mais de 30% da população das áreas metropolitanas de Nova Iorque e Boston.

Idade

A população hispânica dos EUA está envelhecendo, mas continua mais jovem do que a dos americanos em geral. A idade média dos hispânicos dos EUA aumentou de 26,3 anos em 2010 para 29,5 anos em 2021. No entanto, eles permaneceram muito mais jovens do que a população geral dos EUA, que tinha uma idade média de 37,8 em 2021. A idade média dos hispânicos nascidos nos EUA era de apenas 21,0 anos. anos, em comparação com 44,5 entre os imigrantes hispânicos.

Entre os hispânicos dos EUA, os cubanos e os argentinos tiveram as idades medianas mais altas em 2021, com 40,0 e 38,5 anos, respectivamente. Os guatemaltecos (26,6 anos) e os hondurenhos (26,9) eram os grupos de origem mais jovens.

Estudo

A parcela de adultos hispânicos nos EUA com diploma de bacharel está crescendo. Um em cada cinco hispânicos com 25 anos ou mais tinha um diploma de bacharel ou superior em 2021. Embora esta percentagem fosse inferior à da população geral dos EUA (38%), era superior aos 13% dos adultos hispânicos em 2010.

Oficialmente, brasileiros não são considerados "hispânicos ou latinos" nos EUA.