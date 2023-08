Mark Zuckerberg é chamado à FL para depor sobre uso das redes sociais para tráfico humano

Mais da metade dos casos relatados de tráfico de pessoas na Flórida desde 2019 envolveram plataformas Meta, de acordo com uma pesquisa recente do Procuradoria-Geral da Flórida.



A procuradora-geral Ashley Moody compartilhou os resultados da pesquisa estadual em julho, que foi enviada a 80 agências de aplicação da lei em todo o estado, incluindo todos os 67 escritórios do xerife, e revelou que mais da metade dos casos relatados de uso de mídia social no tráfico de pessoas usaram plataformas Meta como Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp.



Moody então convocou o CEO, Mark Zuckerberg, para vir à Flórida e testemunhar sobre os resultados perante o Conselho Estadual sobre Tráfico de Seres Humanos. Ela está solicitando uma resposta de uma carta que enviou até 5 de setembro.



A procuradora-geral também desejou em sua carta que Zuckerberg testemunhasse sobre o que Meta planeja fazer para acabar com essa tendência encontrada pelo estudo.



“As conclusões da nossa pesquisa estadual e de outros relatórios deixam claro que as plataformas Meta são as aplicações de mídia social preferidas pelos traficantes de seres humanos que procuram atacar pessoas vulneráveis”, disse Moody em um comunicado à imprensa.



De acordo com a pesquisa, os três principais aplicativos de mídia social usados para facilitar o tráfico de pessoas na Flórida foram – pela ordem – Facebook, Instagram e Snapchat, com 72, 65 e 19 casos relatados, respectivamente, desde 2019. O WhatsApp teve cinco casos relatados e o Facebook Messenger quatro.



A próxima reunião do Conselho Estadual sobre Tráfico de Seres Humanos será no dia 2 de outubro.

De acordo com o Relatório Federal sobre Tráfico de Pessoas de 2022, o Facebook foi considerado a principal plataforma de mídia social usada de 2019 a 2022 para recrutar vítimas para o tráfico de pessoas, disse o comunicado à imprensa do Gabinete do Procurador-Geral, Ashely Moody.

As metaplataformas, Facebook e Instagram, representaram 60% das dez principais plataformas incluídas neste estudo.

Os casos de suspeita de abuso sexual e tráfico de crianças também aumentaram em 2022, de acordo com o comunicado à imprensa. O CyberTipline 2022 do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas recebeu mais de 32 milhões de relatórios. Mais de 31,8 milhões deles foram autorrelatados em plataformas de mídia social.

Mais de 27 milhões desses casos vieram de plataformas Meta, afirma o relatório. O Facebook autorreportou mais de 21 milhões de casos e o Instagram autorreportou mais de cinco milhões em 2022.



Outras grandes plataformas de mídia social com enormes quantidades de materiais suspeitos de abuso sexual infantil auto-relatados incluem Discord, Google, Omegle, Microsoft, Snapchat, Tik Tok e Twitter.



Fonte: CBS 12.