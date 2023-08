Frontier Airlines terá dois novos voos diretos saindo da Flórida

A Frontier adicionou dois novos destinos à sua lista dos aeroportos de Tampa e Sarasota. A partir de novembro, a companhia aérea fará voos diretos para Baltimore (Maryland) e Cleveland (Ohio).



A companhia aérea adicionou novos voos diretos de Tampa para Baltimore a partir de 16 de novembro. Os voos serão oferecidos diariamente e custam a partir de US$ 39.



Já para Cleveland, os voos diretos sairão diariamente do Aeroporto Internacional Sarasota Bradenton a partir de 21 de dezembro, custando também a partir de US$ 39.



“Estamos entusiasmados em expandir nossas ofertas sem escalas em nossa rede”, disse Daniel Shurz, vice-presidente sênior comercial da Frontier Airlines. “Juntamente com mais rotas para a Flórida, novos serviços para o México e a República Dominicana também estão no horizonte. À medida que nos aproximamos do inverno, agora é a hora de começar a planejar essas escapadelas tropicais. Chegar lá é mais fácil e conveniente do que nunca graças ao ‘Low Fares Done Right’ da Frontier.”



A Frontier Airlines é uma importante companhia aérea de custo ultrabaixo dos EUA com sede em Denver, Colorado. Ela opera voos para mais de 100 destinos nos Estados Unidos e 31 destinos internacionais, e emprega mais de 3.000 funcionários.

Na Flórida, ela opera nos seguintes aeroportos:

FLL - Fort Lauderdale.

RSW - Fort Myers.

JAX - Jacksonville.

MIA - Miami.

MCO - Orlando.

PNS - Pensacola.

SRQ - Sarasota.

TPA - Tampa.

Para saber mais sobre os voos, visite o site da Frontier.